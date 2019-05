Agustín Barroso (Podemos): "La Residencia de Mayores la haremos en el Pilar de la Dehesa"

Esta mañana pasaba por nuestros micrófonos, en la ronda de entrevistas con los candidatos a la alcaldía en las ‘Elecciones Municipales’ del próximo domingo, el candidato a la alcaldía por Podemos, Agustín Barroso, con el que repasábamos su programa electoral.

Referencia, concreta, a uno de los temas que más referencias está obteniendo en esta campaña electoral, la 'Residencia de Mayores', confirmando que, desde Podemos, recuperarán su ubicación en ‘El Pilar de la Dehesa’, “… Ese es el sitio. Porque cuenta con todos los permisos administrativos, hay un dinero que se echó en esas instalaciones…”.

En cuanto a los pactos, en caso de ser necesarios, Barroso solo baraja la posibilidad de hacerlo con Izquierda Unida, “… Lo que sí sé es con quién vamos a pactar nosotros, si tenemos que hacerlo. Nosotros pactaríamos y le tenderíamos la mano a Izquierda Unida, por supuesto. Ya no sé yo si IU dirá lo mismo con nosotros… Todos juntos para echar al PSOE, yo creo que es mentira. Porque yo que soy el candidato de Podemos no he hablado con nadie, de pactos ni de nada. Lo primero que yo no pienso en pactos, porque lo que pienso es en ganar las elecciones…”.