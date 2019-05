367 alumnos de un colegio concertado de Madrid piden que las chicas puedan ir con pantalón a clase

Cuando hace aire la falda se sube, no se pueden sentar sin preocuparse porque se levante, a algunas chicas no les gusta porque tienen complejo físico, no pueden correr a gusto, se sienten incómodas y observadas y pasan frío cuando hay bajas temperaturas. Son algunos de los motivos que se recogen en la propuesta que este numeroso grupo de alumnas y alumnos del colegio Santa María de la Hispanidad, en el distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid, que cursan desde sexto de primaria a segundo de bachillerato, han llevado al director del centro, un colegio privado subvencionado con fondos públicos. Este centro tiene concierto con la Comunidad en segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria.

"Nos gustaría abriros los ojos para que podáis ver que esto desde nuestro punto de vista es un comportamiento sexista ya que se relaciona un tipo de prenda a un género", asegura el texto enviado por esto alumnos a su centro donde inciden en que cada vez son más los colegios que se modernizan y más los padres que buscan un colegio más igualitario y que no marque la diferencia de sexo de los alumnos. La propuesta señala que los alumnos "se sentirían más apoyados y más cómodos en el ámbito escolar con más motivación sabiendo que pueden ser, vestir y decir lo que quieran, siempre y cuando sean respetuosos con el prójimo".

Sus familias les apoyan. "Esta solicitud de los niños es muy importante y hay que tenerla en cuenta", asegura a la SER una de las madres de los estudiantes que han firmado esta propuesta. "Las niñas ven como discriminatorio el hecho de que no puedan llevar pantalón largo, hay muchas actividades del día a día en el colegio que no pueden hacer como el resto de compañeros", explica, "y no es solo cuestión de hacer deporte; a veces se sienten comparadas las unas con las otras".

Uniforme escolar femenino obligatorio en el Colegio Santa María de la Hispanidad (Madrid) / Cadena SER

La dirección del colegio asegura a la Cadena SER que esta propuesta se ha tratado ya en la última reunión del consejo escolar del centro y se tratará con seguridad en el que tienen previsto celebrar antes de que acabe el curso. El centro, según la conversación mantenida con el equipo directivo, no se opone a los cambios en el uniforme femenino siempre y cuando haya acuerdo de toda la comunidad educativa, del consejo escolar, donde además de la dirección, están representadas las familias, los profesores o el personal no docente.

El Colegio Santa María de la Hispanidad tiene un estricto código de uniformidad que no se cambia desde hace más de 30 años, según reconocen a la SER desde la dirección. Tal y como figura en la página del centro, no llevar el uniforme y no hacerlo con decoro supone un incumplimiento del reglamento que puede acabar en sanción. En segundo de bachillerato, donde los alumnos están exentos del uniforme, las chicas deben tener en cuenta una serie de criterios especiales a la hora de vestir en clase: no pueden usar faldas demasiado cortas (la normativa especifica que justo por encima de la rodilla es lo más adecuado) y también se prohíben los escotes excesivos. "Son reglamentos anticuados, que no se han actualizado y quizá sea el momento de que estas cosas se tengan en cuenta de cara al futuro", según esta madre que pide que a todos, niños y niñas, se les trate por igual en la uniformidad.

En la Comunidad de Madrid no existe un protocolo o una instrucción clara desde el gobierno regional sobre el uso del uniforme escolar. Cada centro opera dentro de su autonomía con este asunto. Sin embargo, son muchos los colegios privados y concertados que en los últimos años han ido adaptando el uniforme a los nuevos tiempos. Así, por ejemplo, en el caso de los centros concertados católicos de Madrid algo más de la mitad ya no usan uniforme sino chándal en los días de actividad deportiva. Además, según la patronal de colegios privados de la Comunidad, en sus centros todavía son muy pocos los que han instaurado el pantalón largo para chicas (como el SEK Ciudalcampo o el Virgen de Europa de Boadilla) aunque es una tendencia que va en incremento.