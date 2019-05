Gabilondo: "Los ricos no son una estirpe a perseguir. La pobreza, sí"

Las encuestas sitúan a Ángel Gabilondo como primera fuerza política en Madrid, pero el candidato socialista insiste en la prudencia: "Si hubiera un campeonato mundial de cautela, yo sería finalista. Soy extremadamente cauteloso".

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha sido entrevistado este miércoles en La Ventana de Madrid. Ángel Gabilondo insiste en que no subirá los impuestos a los madrileños: "Doy mi palabra, no vamos a subir ni un euro [de impuestos] al 98% de los madrileños".

Su intención es bajarlos, por ejemplo a los autónomos. Gabilondo se compromete a invertir 90 millones para promover "una compensación fiscal para los autónomos que hayan consolidado sus proyectos". Según Gabilondo esas ayudas beneficiarán, por ejemplo, a "los que no tengan una tarifa plana, los que tengan un ingreso de negocio de hasta 150.000 euros. O por ejemplo, si uno quiere pasar su negocio a su hijo, también será bonificado". El candidato socialista también se ha comprometido a que los jóvenes menores de 35 años que compren su primer piso - de menos de 250.000 euros- también recibirán ayudas.

En mitad de la polémica por las donaciones de Amancio Ortega, Ángel Gabilondo ha definido a los ricos como aquellas personas "que ganan más de lo que gastan". Al candidato socialista no le gusta descalificar la riqueza. "Los ricos no son una estirpe a perseguir. Lo que hay que perseguir es la pobreza. Me preocupa la acumulación de la dinerología, que no es capaz de genera bienestar para lo común. Me preocupa la gente que vive a costa de otros y que no contribuye al bienestar común".

Sobre su futuro, Ángel Gabilondo ha sido contundente. Si pierde, se quedará: "Mi intención no es irme, de ninguna manera. No tengo ninguna otra alternativa pensada. Yo no soy de los que dicen que como no gane me voy, no". Tampoco tiene pensado cómo sería su futuro gobierno, "no pienso en personas, distrae de lo fundamental, que son los modelos y las ideas". Gabilondo defiende que en su cabeza no tiene un gobierno en coalición: "No hemos distribuido cargos, ni hemos pactado consejerías con nadie”.