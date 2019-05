Fátima Bañez: "Necesitamos mayorías suficientes del PP para garantizar el empleo"

El candidato del PP al ayuntamiento de Palencia, Alfonso Polanco, ha querido mostrar su apoyo a los empresarios "los que verdaderamente crean empleo, riqueza y prosperdad" un apoyo que se materializará en nuevas inversiones en el polígono si se mantienen en la alcaldía con la apuesta por el acceso directo a la A-67 acordado con el anterior Gobierno, y el desdoblamiento de la Avenida Comunidad Europea para enlazar y que el tráfico pesado se desvíe en dos carriles, además de seguir con las distintas mejoras del polígono.

En esta visita ha estado acompañado por la ex ministra Fátima Báñez, a la que ha calificado como "la Ministra del empleo y no como los socialistas que apuestan por el ex presidente del paro". Báñez ha pedido el apoyo a su partido que ha sido el único capaz de sacar a España de la crisis en que estaba sumida y para ello necesitan una mayoría amplia que les permita esas políticas de crecimiento. Ha definido a su partido como el del empleo, el de las personas, el de las políticas sociales en cercanía con las empresas, los agentes sociales y los trabajadores.