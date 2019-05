La prioridad de Olabe es reforzar el ataque

Un delantero y un extremo con llegada. Esas son las prioridades que se ha marcado la Dirección de Fútbol para el mercado de fichajes de este verano, toda vez que la zaga va a ser reforzada con la contratación del joven francés Modibo Sagnan y el ascenso al primer equipo del central del filial Robin Le Normand, y que la portería quedará más que bien cubierta con la llegada libre de Alex Remiro, lo que llevará a que Gero Rulli o Miguel Ángel Moyá tenga que salir del club donostiarra.

En el club realista se considera prioritario mejorar las prestaciones de la Real en ataque, después de una temporada en la que algunos jugadores han estado por debajo de lo esperado, y que en esa posición habrá bajas significativas. Aunque es cierto que el rendimiento de Sandro Ramírez ha sido decepcionante, hasta el punto de que no ha logrado marcar ni un solo gol en partido oficial con la Real, su salida deja al ataque txuri-urdin sin una alternativa más que habrá que cubrir. La irrupción meteórica del joven Ander Barrenetxea, que se ha propuesto batir todas las marcas de precocidad, hace que esa salida sea menos relevante, porque cubrirá ese hueco a la perfección la próxima campaña. Pero también saldrá de la Real Juanmi Jimenez, cuyo fichaje por el Betis será oficial en los próximos días. Así que también habrá que cubrir su ausencia, que en este caso sí es importante, por cuanto el malagueño aportaba un olfato goleador que no sobra en esta plantilla realista. El club busca ya un delantero en el mercado que supla su marcha, que pueda ser complementario de Willian José y que cuando no esté el brasileño, pueda asumir también el rol de delantero más adelantado. Gusta mucho Borja Mayoral, cedido esta temporada en el Levante por el Real Madrid, pero no hay nada claro todavía, y se manejan también otras alternativas, de dentro y fuera de LaLiga.

Con todo, lo que más se busca en el mercado es velocidad y gol. Es decir un extremo con llegada, porque para la forma de jugar de Imanol Alguacil se antoja importante tener variantes para las bandas. La opinión del entrenador oriotarra será tenida muy en cuenta a la hora de confeccionar la plantilla, y considera es tipo de fichaje muy importante. Es curioso que hace una temporada Asier Garitano también pidió un hombre rápido de banda, y no se le hizo caso. Ahora no se quiere cometer el mismo error. Y ya peinan el mercado en busca de un jugador que se ajuste a ese perfil. El anhelo de Roberto Olabe se llama Pablo Sarabia, a quien ya intentó fichar el pasado verano, pero imposible, y por eso se mueven otras opciones. La llegada de otro jugador de banda que compita con Barrenetxea y Januzaj permitirá, además, desanclar de la banda a Mikel Oyarzabal, a quien en el club ven como un mediapunta más que valido, porque entiende muy bien el juego y tiene mucha llegada, como demuestran los 13 goles ha marcado esta temporada. Con el dorsal 10 a la espalda, le ven con el mismo rol por dentro que tenía Xabi Prieto.