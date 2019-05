Revilla pedirá a Amancio Ortega una nueva donación sanitaria para Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha agradecido las donaciones de Amancio Ortega para los servicios sanitarios, de las que se ha beneficiado también su región, y ha indicado que quiere reunirse con el propietario de Inditex para pedirle algo "que vale mucho dinero" y que le han planteado médicos.

Revilla, que ha participado en un debate de candidatos a la Presidencia de Cantabria organizado por la Cadena SER, ha insistido, frente a las declaraciones de dirigentes y candidatos de Podemos, en que él agradece donaciones como la de Amancio Ortega.

"Si viene un señor como Amancio Ortega y nos suelta una pila de millones le doy las gracias y le digo que venga más", ha señalado el presidente y candidato a repetir en el cargo.

En este sentido, Revilla ha anunciado que pretende visitar a Amancio Ortega "para ver" si hace una nueva donación. "Quiero pedirle una cosa que tengo en la cabeza y que vale mucho dinero", ha agregado.

Cuando el moderador del debate le ha preguntado qué es eso que quiere pedir al propietario de Inditex, Revilla no ha querido dar más detalles. "Quiero que lo conozca antes el señor Ortega", ha aseverado, antes de añadir que se trataría de algo que le han planteado médicos con los que se ha reunido.

Revilla se ha pronunciado así cuando el candidato de Cs a presidir su comunidad, Félix Álvarez, ha sacado a colación en el debate las palabras del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y otros dirigentes de ese partido criticando las donaciones a la sanidad pública de la Fundación Amancio Ortega.

"Señores de Podemos, si ustedes no quieren no utilicen la tecnología donada, pero yo si caigo enfermo me gustaría tener acceso a ella", ha subrayado Álvarez.

La candidata de Podemos, Mónica Rodero, ha contestado que su formación no quiere una sanidad que viva de las donaciones de grandes empresas y ha opinado que Amancio Ortega debería "pagar más impuestos" y aplicar a sus trabajadores "unas mejores condiciones laborales". A su juicio, las donaciones que hace a la sanidad son una "hipocresía".

Por su parte, el jefe del Ejecutivo cántabro ha recordado que Amancio Ortega hizo a Cantabria una donación "muy importante" para el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, un equipo portátil de radioterapia valorado en más de 3 millones de euros.