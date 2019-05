El concejal de Urbanismo de Cuéllar puntualiza la situación de varias propuestas de la campaña electoral

En la recta final de la campaña y tras haber escuchado buena parte de las propuestas de los distintos grupos políticos, el concejal de urbanismo y número tres de la candidatura popular ha considerado necesario aclarar algunos temas urbanísticos que se están tratando en la campaña electoral y que carecen de transparencia y claridad.

La primera referencia de Hernánz ha sido el futuro centro de salud. Tras repasar los pasos que se han dado durante los cuatro últimos años ha explicado los procesos administrativos y ha dicho que el suelo ya se ha puesto a disposición de la Junta y el expediente se encuentra en el departamento de Contratación para licitar la redacción del proyectos. "Esto significa que Cuéllar va a tener un centro de salud que va a triplicar el espacio, (...) son datos que ya tenemos y que constan en el plan funcional (...) se incoporan nuevas consultas que implican nuevas especialidades como ecografia, retinografía, cirugía menor, telemedicina, sala de lactancia, consultas polivalentes, sala de curas... No se porque se insiste por parte de los candidatos en que no va a haber especialidades cuando ya se saben el plan funcional que nos dice los espacios y la distribución de consultas".

El concejal de Urbanismo también se ha referido a distintas propuestas de otros grupos políticos como ha sido la idea que plantea Centrados para que el Cine Ideal albergue el futuro auditorio. "Vale más reforzar sus paredes que construir uno nuevo. Después de comprarlo a los particulares es inadaptable a un centro cultural, es un edificio de más de 80 años, 25 metros de altura y una única sala. Habría que derribarlo y realizar uno nuevo, es una ubicación que no tiene acceso. Dicen que hay un parking al lado pero pertenece a particulares y cuando haya una sentencia firma no será objeto de apropiación ni por el Ayuntamiento ni por nadie", ha explicado.

Las 24 viviendas de Niñas Huérfanas ha centrado otra parte de la intervención de Hernanz. Las ha calificado de "historia interminable con un sinfín de problemas (...) el PSOE se metió a promotor en un proyecto que debe ser desarrollado por profesionales". Hernanz ha recordado los problemas de pilotaje, humedades, cubierta y otros muchos que surgieron durante las obras así como el sobre coste de 1,4 milones de euros que tuvieron que afrontar. "Hay que darlo una solución, hay mucho dinero invertido y ha costado mucho sacarlo adelante, hay que sacarlas a la venta ya", ha afirmado.

También ha hablado de los polígonos industriales. Ha recordado que cuando llegaron al Ayuntamiento en 2017 negociaron con la empresa pública de la Junat de Castilla y León, Gesturcal la posibilidad de desarrollar un nuevo polígono entre las carreteres de Olmedo, Torregutiérrez y la autovía que finalmente se quedó en nada por la llegada de la crisis económica. "Hay que desarrollar suelo industrial y se puede realizar pero no ha habido empresas que lo hayan solicitado". Así mismo ha hecho referencia a las entidades locales menores. Hernanz ha dicho que no se van a cerrar los consultorios médicos en las pedanías y ha explicado que se han modificado las Normas Urbanísticas Municipales "de forma excepcional a la carta como lo han pedido los alcaldes". Ha recordado que se ha aprobado una modificación provisional y está pendiente de la aprobación definitiva para que se puedan situar naves ganaderas a 500 metros del casco urbano de forma excepcional y las superficies mínimas de construcción. Además ha recordado que el PSOE pactó antes de terminar su gobierno un aumento del 50% de su presupuesto pero no se aplicó. "El PP si cumplió y en 2019 han recibido un 30% más de su presupuesto gracias a la revisión catastral". ha sentenciado.

El concejal de urbanismo también ha defendido las atenciones a los colegios y ha recordado que no son competencia del Ayuntamiento sino de la Junta de Castilla y León. "El Ayuntamiento tiene la obligación de su mantenimiento y se ha excedido abordadno tareas que no le competen por el bien de los vecinos y haríamos lo mismo siempre que tengamos recursos para ello", apuntaba. Entre otras muchas cuestiones también ha recordado a la candidatura de IU que en 2015 se reguló que el suelo urbanizable no consolidado que no esté desarrollado es considerado como suelo rústico comúny tirbuta como tal.

Ha finalizado su intervención aludiendo a la presunta deuda del candidato socialista de casi 14.000 euros en conceptos de tributos y tasas. "Fraile ha pedido mal las certificaciones, tenía que haber pedido el estado de deudas de la vivienda donde vive que adeuda desde 2007 hasta hoy. Debería explicar a los cuellaranos poruqe no se paga en su vivienda desde hace más de 10 años. Los cuellaranos no tienen porque pagar el agua que consuma o su impuesto de basura. No es un problema de titularidad sino de usuario. Él se sirve de esos servicios públicos salvo que diga que no vive ahí y si no sería un paracaidista. La mujer del Cesar al margen de serlo tiene que parecerlo", ha sentenciado.