Óscar Puente camina por el alambre: no inaugura, pero visita

Casi 1 millón de euros de inversión, 1.200 metros cuadrados de superficie útil para distintas actividades, ...

Magdalenas, pastelitos, zumo, café,... Y todo gratis.

Demasiado goloso para no caer en la tentación. Y no me refiero al dulce sino a las nuevas dependencias municipales de atención a las personas mayores de uno de los barrios más relevantes de la ciudad, La Victoria.

El flamante centro de mayores ya está en funcionamiento y Óscar Puente no perdió la oportunidad de girar una "visita". Así definió el Grupo Municipal Socialista la presencia del candidato a las 11:00 horas. De hecho, él evitó pronunciarse sobre las características de las instalaciones.

"En esta época no se pueden hacer inauguraciones, pero el centro se abre al público. Y como Grupo Socialista -afirmó Puente- hemos realizado una visita que me imagino van a realizar el resto de grupos a lo largo del día o mañana, para hacer la clásica visita que hacemos a todos los centros de mayores de Valladolid".

Por si acaso, el Ayuntamiento de Valladolid sólo incluyó un acto oficial en la agenda diaria del alcalde: el acto conmemorativo de la Festividad de Santa Rita, patrona de los funcionarios.

Los límites que contempla la Ley Orgánica del Régimen General Electoral (LOREG) son estrictos sobre las inauguraciones y actos relacionados con los logros del gobierno municipal.

Sin embargo, las similitudes entre la "visita" y una "inauguración oficial" fueron tan numerosas, que sólo las precisiones y los cuidados de Óscar Puente eludieron presumiblemente los límites legales porque todo apuntaba a una inauguración encubierta.

Dos preguntas ayudarán a establecer las diferencias: ¿Cuándo y dónde será la próxima visita de los candidatos socialistas a un centro de mayores? ¿Preguntarán los jubilados y pensionistas si hay magdalenas, pastelitos o café gratis?

Por lo pronto, las personas que disfrutaron de la apertura del centro se mostraron satisfechas, al tiempo que solicitaron a los gobernantes "que piensen en su futuro".