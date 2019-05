García Page anuncia que Puertollano será la sede de la Agencia regional de Investigación, Desarrollo e Innovación

Esta Agencia está recogida en el anteproyecto de la Ley de Ciencia, tendrá por objeto liderar la estrategia de reconversión económica a partir de la investigación e innovación por ejemplo en energías renovables, y si el PSOE gana las elecciones, se ubicará en Puertollano, gestionando y coordinando las diversas acciones de I+D+i de la región, con el objetivo de favorecer la creación de sinergias y de optimizar los recursos disponibles.Emiliano García Page también aseguraba literalmente que "se irá de la Junta" si no saca adelante la construcción del nuevo Hospital para Puertollano , y se mostraba convencido de que el domingo el PSOE ganará las autonómicas y también en todas las Diputaciones

Ante unos doscientos asistentes, abría el acto Isabel Rodríguez, que reiteraba algunos de los mensajes fuerza de campaña como la necesidad de obtener este domingo un apoyo masivo de las personas progresistas e incluso de las que no lo sean pero que consideren que el programa y la candidatura socialista son las mejores para Puertollano para no depender de otras formaciones. La candidata igualmente criticaba la alianza de la derecha contra el PSOE y señalaba que el cambio no es el que estos partidos pregonan, sino el que la sociedad eligió el pasado 28 de abril

El número 1 de las listas a las cortes regionales por Ciudad Real, José Manuel Caballero, criticaba a los partidos que, según sus palabras, con objeto de atacar al PSOE hablan constantemente mal de Puertollano y de su gente, elogiaba la capacidad de Isabel Rodríguez de pensar en grande y a largo plazo pero al mismo tiempo preocuparse de los más pequeños detalles y aseguraba que desde la Diputación apoyará las demandas que desde Puertollano se le trasladen para, por ejemplo, convertir esta ciudad en la capital regional de la FP