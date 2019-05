La mayoría de los partidos estrenan candidato en la cita autonómica del próximo domingo. Uno de ellos es Podemos con una mujer al frente. Lorena Gil da el salto y se muestra confiada en poder dar la vuelta al batacazo de las generales. Para la candidata las citas son distintas. "Vamos a intentar llegar con nuestras medidas a todos los rincones como hemos hecho hasta ahora. Percibimos que cuando comprometemos las medidas tienen buena acogida".

Gil recuerda el trabajo de estos cuatro años con logros como "la contratacion de 700 profesionales en la sanidad para reducir las listas de espera" o "la rebaja del 25% en las tasas universitarias": Esto hace ver a la candidata que "cuando hemos podido llegar a acuerdos lo hemos hecho. No vamos a dejar de poner sobre la mesa los principales problemas de Asturias".

En materia de pactos no responde a una posible entrada en el gobierno y se limita a defender que "valoramos todos los escenarios mientras se contemple la inclusión de nuestras medidas". Sí se muestra más explícita a la hora de hablar de los posibles movimientos que pudiera dar el PSOE. "Si el señor Barbón cumple con lo que dice en el programa no pactará con la derecha". La actual diputada recuerda además que los socialistas no siempre se comportan igual. "Para ellos el programa y las políticas no es lo mismo".

Algunas de sus medidas pasan por reducir el salario de altos cargos y diputados, crear 25.000 empleos en la próxima década ligados a la economía verde o una renta ciudadana garantizada de 600 euros que sustituya el salarios social. La principal novedad de esta ayuda sería su progresividad y ligada al IPC.