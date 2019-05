Adjudicadas nuevas obras para eliminar las humedades en la capilla Luis de Lucena de Guadalajara

La capilla Luis de Lucena de la capital va a ser objeto en los próximos meses de una nueva actuación encaminada a eliminar los eternos problemas de humedades que sufre. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes, acaba de adjudicar las obras de consolidación y restauración de este inmueble declarado Monumento Nacional en 1914.

Será la empresa Codec Obras, Servicios y Proyectos la que ejecute los trabajos con un presupuesto de adjudicación de 34.267 euros y con un plazo de 3 meses.

Fachada desde la Plaza San Miguel/Foto SER GU

ACTUACIÓN PREVISTA



Se busca eliminar definitivamente los problemas de humedades y para ello se realizará, entre otras cosas, un drenaje perimetral por los muros que dan a un patio colindante; saneado y pintura de las manchas; colocación de un vierteaguas; cosido y sellado de las fisuras y mejora de la ventilación a través de diversos sistemas, rejillas o apertura de huecos de ventilación.

VIEJO PROBLEMA SIN SOLUCIONAR

El Ministerio lleva más de 40 años intentando resolver este problema. De hecho desde 1977 se han realizado 5 intervenciones con este motivo. En la fachada que da a la Plaza de San Miguel parece que tras estas actuaciones el problema se ha solucionado, pero en la fachada que da al patio de la propiedad privada colindante no ocurre lo mismo. En esas intervenciones no se pudo acometer el origen de las humedades por no tener el permiso de la propiedad privada colindante y solo se pudieron tomar medidas paliativas. El informe de los arquitectos señala que el propietario de ese patio no dio su permiso para acceder y ejecutar la solución definitiva. Tras su fallecimiento, los herederos parecen estar de acuerdo con que se intervenga.

Pared lateral y muro del patio privado/Foto SER GU

La capilla de Luis de Lucena, según refleja el técnico de Patrimonio Pedro José Pradillo, en su estudio "La Iglesia de San Miguel de Guadalajara:aproximación histórica y análisis artístico" es un templo mozárabe remodelado en la primera mitad del siglo XIII como templo cristiano. Fue declarado Bien de interés Cultural (BIC) en 1914. Tiene 124 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.