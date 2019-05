Quien da más

Quién puede estar en contra de que se puedan crear 100000 empleos en 4 años en el archipiélago como ofrece el PP de Canarias. Quién puede estar en contra de bajar la tasa de paro al 12% en las islas, en el mismo periodo, como asegura que hará Coalición Canaria. Quién en su sano juicio puede estar en contra de una renta básica como con diferentes nombres asegura que harán Podemos y Nueva Canarias. Y quién puede negarse a que le ofrezcan un plan contra la pobreza que ofrece, entre otras cosas, el Psoe. Además de escuchar a Ciudadanos también decir que acabará con las listas de espera sanitarias y nos sacará de la cola de todo, cosa que también repiten otros.

Hasta aquí con matices todos nos quieren dar lo mejor, como es de cajón, nadie se tira piedras sobre su propio tejado. La clave está en el cómo. Si ponemos el tema de la creación de empleo y la bajada del paro, parece muy complicado que lo consigan a tenor de la bajada de las reservas turísticas y las trabas a la construcción de hoteles y viviendas que se están dando por nuestros lares, que puede conllevar, en vez de bajada del paro, subida. Ya esa, salvo que nos digan la receta mágica parece irrealizable, sino se produce vuelco de la economía, oye que nunca se sabe.

Con las demás, igualmente difícil, entre otras cosas para dar mejores servicios públicos, necesitamos más dinero, tanto que se nos mejore la financiación del estado o que prioricemos, o que subamos los impuestos. Por eso será mejor que expliquen mejor el cómo, aunque parece que se les está haciendo algo tarde.

N quiero cansarles pero empieza a estar uno bien harto de los eslóganes electorales y ya en general de la propia campaña en sí, supongo que lo deben estar hasta los propios candidatos, que en algunos casos se han especializado en llamar la atención sin el más mínimo sentido del redículo. Lo mejor es que esto acaba en menos de 5 días y es que el cansancio ha sido doble por las dos citas con las urnas.

Algunos acaban de colgar tarde, esta misma semana sus programas electorales, eso los que lo tienen y lo han hecho. Quiero decir que la mayoría con generalidades. Bajaremos el paro, sea como fuere. Diversificaremos la economía canaria, cosa que no ha hecho ninguno cuando ha gobernado, no era su prioridad. Haremos una Canarias bilingüe y nada. Pondremos la educación de 0 a 3 años y seguimos esperando. Los que no han estado nunca, no dicen de dónde sacarán la pasta y en definitiva todos están en el quién da más.

Los programas electorales deben ser más concretos, con medidas claras y cuantificadas. Es cierto que no todos son iguales. No es lo mismo un gobierno progresista que uno conservador y por tanto no es lo mismo votar a uno que al otro. Ahora bien a todos les tenemos que exigir un mínimo de rigor para que esto no parezca un feria, que en algunos casos da el pego.