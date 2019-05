Rubén Guerrero: "Estoy contentísimo, es un sueño para cualquier chaval de aquí"

Rubén Guerrero ya es un jugador más de la primera plantilla del Unicaja. El marbellí, tras un paréntesis de formación en la liga universitaria americana, podrá jugar en el primer equipo de la cantera donde aprendió. Guerrero lucirá el dorsal número 32 y podrá debutar cuando estime oportuno Luis Casimiro y llegue el tránsfer internacional para poder tramitar su ficha. En su presentación, que tuvo lugar en la sala de prensa del Martín Carpena, no podía ocultar su satisfacción. "Contentísimo, es un sueño de cualquier chaval de aquí de la provincia. De no estar en la grada, muy contento y mucha ilusión. Es una alegría que cuenten conmigo. Es la ilusión de todos los chavales de la cantera de venir a entrenar, puedo decir que ya he llegado". En su regreso a España deberá adaptarse de nuevo al baloncesto europeo, muy diferente al americano. "Allí el juego es distinto, mucho más físico, aquí ya hay hombres. El haber podido jugar allí con hombres fuertes, el juego es más rápido y mucho bloqueo. Defender, bloquear y rebotear, que es lo que se me pide. Espero estar preparado, el nivel de allí es distinto. El jugar en la ACB va a ser duro, pero he tenido la suerte de tener esas dos o tres semanas para meterme en la dinámica del equipo. Espero que me ayude para la pretemporada".

Seguir leyendo