IU Motilla se presenta con el propósito de construir un nuevo polígono industrial

Izquierda Unida Motilla ha presentado su programa electoral en la Casa de Cultura delante de 140 militantes y simpatizantes. La candidatura encabezada por Jesús Martínez presenta un grupo de gente joven, dirigida por los concejales que han formado parte del equipo de gobierno durante esta última legislatura.

El programa electoral de la formación de izquierdas tiene varios objetivos, seguir remunicipalizando servicios como la Escuela de Música o el puesto de enterrador, además, también se presentan a estos comicios con la intención de construir un nuevo polígono industrial para incentivar la instalación de empresas en el municipio o acometer la remodelación del Riato.

Jesús Martínez también ha aprovechado su intervención para condenar los anónimos que ha recibido el candidato a la alcaldía de Vox y que han sido denunciados ante la Guardia Civil. Por otro lado, el candidato a la alcaldía espera poder gobernar en solitario a partir del próximo domingo, aunque sea en minoría, no obstante, si los números no dan para esta opción; sólo se plantea un pacto con el Partido Socialista. En cuanto a la intención del PSOE de no querer repetir el pacto de la última legislatura, Martínez considera que es la típica llamada al voto útil y lo califica de error.

En este acto de campaña también estuvo el coordinador provincial de Izquierda Unida, Jacobo Medianero, quien ha valorado positivamente el aumento de candidaturas que se presentan este año bajo el paraguas de la coalición Unidas, hace cuatro años fueron 11 y en las elecciones del próximo domingo serán 19 los municipios con candidatura de izquierdas.