Risueño: "He visto treinta partidos del Algeciras"

El técnico del Centre d'Esports L'Hospitalet, Jonathan Risueño, analizó este jueves el estado de su equipo antes del comienzo de la primera eliminatoria por el play-off en el Nuevo Mirador.

"El ambiente que tenemos dentro del vestuario es de ilusión y optimismo por ser nosotros mismos", declaraba el preparador que resalta las ganas del conjunto catalán por arrancar la fase de ascenso. El dato de haber encajado dos derrotas lejos del Municipal de L'Hospitalet es muy valorado por Risueño que afirma que su equipo se ha encontrado cómodo en los grandes escenarios del Grupo V.

"Tenemos jugadores importantes y están acostumbrados a competir en buenos campos y ahí no han fallado", expresó el nuevo entrenador de un Hospi al que llegó en el mes de abril. "Hemos trabajado mucho mentalmente en el equipo y en que crea en las cosas que hace para tener ilusión por competir metas y objetivos".

La distancia del desplazamiento finalmente no ha sido un obstáculo para los barceloneses que evitan excusas y se desplazarán de norte a sur por carretera para afrontar una cita vital ante el Algeciras CF en un Nuevo Mirador de amplias dimensiones.

"En tres días hemos visto treinta partidos enteros del Algeciras y prácticamente sabemos toda la temporada del equipo", reseñó el preparador acerca del rival con el que buscarán superar una primera eliminatoria que no pudieron lograr el pasado curso tras caer ante el Náxara CD.

"Los partidos son como un melón, hasta que no los abres no sabes lo que te puedes encontrar y es difícil prever como van a salir, sería algo arriesgado valorar porque es algo que yo no sé", cerró.