Love Of Lesbian: "Haremos todo el repertorio sin que deje de sonar música"

Este viernes 24 de mayo arrancará el Spring Festival con un cartel muy variado y para todos los gustos. Love Of Lesbian, es uno de los grupos ‘cabeza de cartel’ de esta undécima edición, junto a ellos se subirán al escenario, Fangoria, Rozalén, Miss Caffeina, Carlos Sadness, Ojete Calor, entre otros. Dos días repletos de música indie, electrónica y urbana.

Hemos hablado en el programa Hoy Por Hoy Alicante con el guitarrista de LOL, Juli Saldarriaga y nos decía que para ellos ya es el segundo festival en lo que va de año y que vienen con las mismas ganas de quien está empezando algo. El guitarrista señalaba que es un cartel muy entretenido y con bandas jóvenes que están apretando mucho como Viva Suecia o ellos mismos que se pondrán sus galas más elegantes para la ocasión.

El concierto que tienen previsto presentar en Alicante, es un directo donde van a intentar hacer todo el repertorio sin que deje de sonar música entre canción y canción. La formación que llevan ahora en directo son en total once músicos, debido en gran parte para enfrentarse a nuevos retos musicales. “Después de más de 20 años en la música, intentas hacer cosas diferentes y ahora vamos con tres vientos, tres metales, un percusionista y David Soler que es un músico muy freak y medio extraterrestre, que toca el pedal steel y le da a las canciones otro color”. Nos contaba Juli.

La gira de teatros ‘Espejos y Espejismos’ de LOL está a punto de finalizar. Un proyecto que nació hace cuatro años pero que ahora es cuando realmente está funcionando muy bien, ya que es un primer momento no estaba enfocado para teatros y ese es su sitio natural. Este es un proyecto donde no llega a ser una obra de teatro, ni un musical, sino un concierto teatralizado. “La gira ‘Espejos y Espejismos’, nos ha llevado a que la gira de este verano esté más engalanada, el escenario es como si fuese una ‘Big Band’ de época con lámparas y tal, y por eso es lo de la formación de once músicos en escena y que hubiese un hilo conductor que fuese la música que no se parará en ningún momento y enlazara la hora y media de concierto” nos explicaba el guitarrista.

Aquí tienes la charla completa con Juli Saldarriaga, que hemos tenido en el programa Hoy Por Hoy Alicante.