Caleruega ofrece suelo para vivienda

El Ayuntamiento de Caleruega saca a subasta cuatro parcelas urbanas destinadas exclusivamente a la construcción de vivienda unifamiliar. El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy el acuerdo adoptado por el pleno de esta localidad el 29 de abril de poner a la venta estos terrenos sin edificar. Tres de ellos se encuentran en el término de Valdepinos, tienen las mismas medidas, 338 metros cuadrados, y salen también con idéntico precio de licitación, 40 euros por metro cuadrado. La otra está situada en el número 8 de la calle Don Félix de Guzmán. En este caso las dimensiones son algo menores, 256 metros cuadrados, y el precio base es algo más elevado, 50 euros por metro cuadrado.

El único criterio de adjudicación es el del precio más alto. Cada licitador no podrá presentar más de una oferta y para ello hay un plazo de quince días naturales a partir de mañana. Los solares sólo se pueden destinar a construcción de vivienda unifamiliar, sin que se admita ningún otro destino. Si no se cumple esta condición, las bases indican que se resolverá el contrato, revertiendo los bienes enajenados al Ayuntamiento, que no está obligado a reintegrar el pago al adjudicatario. A tal fin, deberá presentar en el plazo máximo de un año desde la firma de la escritura el proyecto técnico correspondiente para tramitar la correspondiente licencia de obras. La vivienda deberá estar construida en el plazo de dos años a partir de su concesión.