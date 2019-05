Sin impuestos no hay servicios públicos

La ministra de Sanidad advierte en Aranda del peligro que implicaría las reducciones de impuestos por los que claman algunos partidos de la derecha. María Luisa Carcedo, en una visita a Aranda de apoyo a la campaña del PSOE para las elecciones municipales y autonómicas, junto a los terrenos destinados al futuro nuevo hospital comarcal, en el barrio de la Estación, alertaba de que si se cumplieran esas promesas, no sólo no se podría llevar a cabo este proyecto, sino que también se verían seriamente afectada la financiación pública de la sanidad, la educación o los servicios sociales. Carcedo lanzaba el mensaje de que si se siguen bajando determinados impuestos que forman parte de los ingresos de las haciendas autonómicas, como el de patrimonio o el de sucesiones a las grandes fortunas, el estado del bienestar quedaría herido de gravedad. “Pues evidentemente ni este hospital ni la rotación de profesionales que se necesitan en sanidad, pero tampoco en educación y en servicios sociales, será posible llevar a cabo, porque los servicios públicos se financian desde el sistema de financiación autonómica, que recoge todos los presupuestos que forman parte de la hacienda autonómica”, manifestaba la ministra, que añadía la necesidad de “ser honestos con la ciudadanía y decirle que el milagro de los panes y los peces no funciona en las administraciones públicas y quien está diciendo que va a recortar impuestos a la riqueza, está diciendo que eso va a suponer un recorte de las prestaciones del estado de bienestar, que gestionan las comunidades autónomas: la sanidad, la educación y los servicios sociales”

Abundando en esta idea, Carcedo alertaba de que con la reducción de estos tributos “no se podrán hacer políticas como la de la eliminación del copago que se les impuso a los pensionistas en 2012, ni el de las familias con niños que tienen ingresos bajos y no pueden retirar los medicamentos”, algo que ocurre con un millón y medio de personas.

La ministra socialista insistía en que cuando algún partido promete bajar impuestos, tiene que aclarar a quién va a beneficiar esta medida y qué servicios públicos van a sufrir sus consecuencias. Es el mensaje que quiso dejar en esta visita a la capital ribereña, en la que estuvo acompañada de la secretaria provincial y diputada nacional, Esther Peña, la candidata a la Alcaldía de Aranda, Mar Alcalde y el candidato a las Cortes autonómicas Luis Briones, antes de continuar su periplo hacia Burgos, donde le esperaba el candidato a presidente de la Junta, Luis Tudanca.