Sergio Sánchez principal duda para el domingo

Sergio Sánchez lo va a tener complicado para llegar el importante choque del domingo ante el Granada. El central no se ejercitó en la mañana de hoy, tampoco lo hizo ayer y su participación es cada vez más dudosa. Hay que recordar que fue baja ante Osasuna por unas molestias musculares de las que parece no haberse recuperado del todo. Si está entrenando con normalidad Marcos Mauro que podría sumarse a la lista para el domingo. Así las cosas, lo más probable, es que Fali vuelva a ser titular en Los Cármenes. Quien sí que ha participado con normalidad ha sido Rober Correa que no estuvo en la sesión de ayer, esto deja a Sergio Sánchez como único integrante de la enfermería.

Aunque no se esperan muchos cambios Cervera podría volver a mover algunas piezas en el equipo titular. Garrido, ya totalmente recuperado, podría ser titular en el centro del campo desplazando a Álex. Arriba, es donde están la mayoría de las dudas y dependerá en buena medida del estado de Manu Vallejo.

Los amarillos viajarán el sábado hasta Granada para jugar el domingo a las 19:00 horas. En Radio Cádiz contaremos el partido desde media hora antes en el 990 OM, 93.2 FM y radiocadiz.es