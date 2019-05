Fiscalía cita a declarar hoy a seis personas como investigadas por el caso Bar España

Fiscalía ha citado a declarar esta mañana a seis personas como investigadas por el caso Bar España. Al parecer, están implicados en una trama que acusó falsamente a políticos, empresarios y jueces de formar parte de una red de pederastia, que se desarrolló en Benicarló. El Ministerio Público comenzó el lunes a tomar declaración a los investigados en esta causa.

A las nueve y media de la mañana, Fiscalía ha citado a seis personas en los juzgados de Castellón, que están siendo investigadas por publicar vídeos y noticias en Internet, donde acusaban falsamente de pederastia a políticos, empresarios y jueces. Por ello, el Ministerio Público ha abierto una investigación por los hechos, que se centran en el bar España de Benicarló. Los implicados están acusados de presuntos delitos de injurias, calumnias, contra la Administración de Justicia e Incitación al odio.

De momento, por este caso han declarado 13 personas como perjudicadas, víctimas de estas publicaciones. Entre las víctimas destacan el ex president de la Generalitat, Francisco Camps, el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Fabra y Camps anunciaron que se personarán como acusación particular en los tribunales para ejercer su defensa.

En total, hay más de 20 investigados por un caso que comenzó hace 20 años, cuando se denunciaron los hechos en los juzgados, aunque tras el proceso de investigación, el juez decretó el archivo de la causa por falta de pruebas. El pasado lunes, Fiscalía comenzó a tomar declaración a los investigados.