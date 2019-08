El exministro José Bono arropa a Benlloch en el mitin central de campaña

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el expresidente del Congreso y exministro José Bono han arropado esta tarde al candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía de Vila-real, José Benlloch, en el acto central de campaña celebrado en el jardín Jaime I, ante más de 500 personas. Un acto en el que se ha puesto de manifiesto la “oportunidad histórica” que se presenta de poder contar con un presidente socialista en España, en la Comunitat y en Vila-real.

“En primer lugar, quiero agradecer el apoyo incondicional tanto de Ximo Puig como de José Bono al proyecto de cambio que iniciamos en Vila-real en 2011. Queda mucho por hacer y sería un error histórico no revalidar la mayoría absoluta necesaria para poder tener un gobierno estable, libre de chantajes de otros partidos, que pueda aprovechar también la oportunidad de sintonía que se nos abre con gobiernos del PSOE también en Madrid y en Valencia”, señala Benlloch. “Le pido a los vecinos y vecinas de Vila-real una mayoría suficiente para seguir caminando juntos hacia la ciudad moderna, innovadora y que avanza que es Vila-real. Para que no pase lo que pasó en Andalucía y los tres que quieren volver al pasado, por no ir el domingo a votar, puedan arruinar el cambio en Vila-real”, agrega.

En la misma línea, Puig se ha referido a las posibilidades que ofrece el gobierno en sintonía entre administraciones, como se ha demostrado en los últimos años con Puig al frente del Consell, en los que se han invertido 30 millones de euros en Vila-real en proyectos como la ronda Suroeste, que ha comenzado esta semana, o políticas de empleo. “Benlloch es una referencia para el socialismo y el municipalismo valenciano, un alcalde con el que Vila-real ha vivido ocho años de progreso”. “Es el mejor alcalde que puede tener Vila-real. En ocho años, ha revertido la decadencia industrial que dejó el PP, reducido la deuda y modernizado la ciudad. La sintonía con la Generalitat de Puig y el Gobierno de Sánchez, incluso también con una Diputación socialista, es una oportunidad histórica para seguir avanzando en Vila-real”, concluye Bono.