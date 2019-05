Cazorla y el Villarreal CF condenados a entenderse

El centrocampista del Villarreal Santiago Cazorla comentó este miércoles que tiene un año más de contrato con el club castellonense al que se le deban hacer algunas modificaciones, si bien mostró su deseo de seguir ligado a la entidad que preside Fernando Roig.



"Tengo un año más, pero como sabéis hay que cambiar algunas cosas, aunque el deseo de seguir juntos es mutuo y esperamos solucionarlo. Espero que las cosas vayan rápidas y que en breve y en los próximos se sabrán las cosas", dijo ante los medios Cazorla.



Respecto a las importantes ofertas que podría haber recibido de otros clubes tras su destacado año en el Villarreal, Cazorla dijo que cuando se abre el mercado "se dicen muchas cosas y se especula" pero insistió en que lo primero que quiere hacer es hablar con el Villarreal "y en base a eso miraremos el bien de todos", agregó.



"Yo tengo todos los sentidos puestos en el Villarreal, es mi club y es el club que me abrió las puertas -tras la grave lesión que puso en juego su carrera- y tengo el cariño de la gente. Yo creo que no habrá problema y que las negociaciones empezarán en breve" continuó.



En ese sentido, Cazorla cree que no han estado a la altura y les ha tocado "sufrir demasiado", por lo que considera que la nota de la temporada es "la mínima" y que personalmente se pone "un aprobado raspado" en una campaña que calificó de "dura" pero en la que la permanencia ha supuesto que acabase "bastante bien".



Además, también valoró la posible continuidad de Javi Calleja al frente de la plantilla. "Que siga Calleja es bueno. Su regreso fue acertado y nos salvamos. Tenemos que mejorar y trabajar todos, pero creo que es bueno y se puede hacer las cosas mejor", insistió.



"Es verdad que todo ha acabado mejor, salvando al equipo y yo he vuelto a la selección. Yo quería regresar y ser competitivo, algo que esperaba que fuera así, aunque es verdad que ha ido todo muy bien", manifestó.



Sin embargo, Cazorla expuso que el hecho de él haya sido el mejor del Villarreal esta temporada tras dos años de inactividad por sus lesiones también significa que "las cosas no han ido bien, por lo que creo que debemos mejorar y dar un paso adelante para hacer que el equipo compita mejor".



A sus 34 años y en puertas de renovar su contrato con el Villarreal, Cazorla añadió que "todo lo que sea alargar la carrera al máximo nivel, bienvenido sea, y lo que quiero ahora es seguir a este nivel"

