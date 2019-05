Begoña Carrasco propone la remodelación del entorno de Castalia

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de la ciudad de Castellón, Begoña Carrasco, quiere crear un nuevo espacio con una imagen renovada para poner en valor la Torre Maratón, el estadio Castalia y el Club Deportivo Castellón. “Queremos dotar a este enclave urbanístico-deportivo de mayor atractivo y, sobre todo, de seguridad al recinto que alberga a más de 14.000 aficionados”, anuncia.

La reforma que plantea Carrasco y que abordará de manera consensuada con el Club Deportivo Castellón, se ejecutaría por fases con la vista puesta en el 2022,coincidiendo con la celebración del centenario del club. “Queremos convertir Castellón en capital del deporte y que éste sea un revulsivo turístico y un dinamizador de la economía”, señala Carrasco.

"Sería la mejor forma de homenajear al club y a la afición, con un complejo deportivo de referencia, con instalaciones al servicio de la ciudadanía”. Así lo ha anunciado la candidata popular en la presentación, que ha tenido lugar frente al estadio Castalia, donde ha estado acompañada de miembros de la directiva del CD Castellón, representantes de la Federación de Peñas del Club Deportivo Castellón y de la Fundación albinegra.

La alcaldable popular ha manifestado que actuará reformando el estadio, consensuando cada paso a seguir con el Club Deportivo Castellón, que es la entidad que utiliza en exclusiva el estadio de propiedad municipal, “porque no vamos a darles la espalda como ha hecho la alcaldesa, Amparo Marco, en estos cuatro años, sin quererse reunir con la directiva del club. Nosotros mantendremos un diálogo permanente que nos haga conocedores de las carencias y necesidades de la instalación”, subraya.

En la misma línea de consenso Carrasco se compromete a redactar el convenio de cesión de uso de las instalaciones de Castalia al Club Deportivo Castellón. Y explica que “frente a una comisión que no ha servido para nada, porque PSOE y Compromís no hicieron partícipe al propio club de las negociaciones, trabajaremos para llegar a firmar un documento que satisfaga a las dos partes. Nuestro compromiso de diálogo y consenso será real, no de mera propaganda como ha resultado ser la legislatura de PSOE y Compromís, con muchos anuncios y pocas realidades”.