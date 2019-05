Los colectivos feministas presentan quejas a la Diputación y se concentran bajo el lema 'Yo soy Maculada'

Más de medio centenar de mujeres de los movimientos feministas de Córdoba, agrupadas bajo el lema 'Yo soy Maculada', se han concentrado hoy a las puertas de la Diputación provincial para leer un manifiesto de apoyo a la exposición 'Maculadas sin remedio' y de la artista Charo Corrales, autora del cuadro 'Con Flores a María', destrozado en un acto vandálico por un joven el pasado lunes 13 de mayo.

Han acudido con pañuelos morados para condenar, tal y como dice el manifiesto, esta "grave violación de la libertad de expresión". Además de considerarlo como un ataque contra las mujeres feministas al dañar una obra que busca expresar "la sexualidad real de las mujeres ante los estereotipos que ha venido representando el mundo del arte en los últimos siglos". Por eso exigen no sólo el mantenimiento de la exposición, sino la defensa "sin titubeos" de la misma por parte de la Diputación.

Además, han presentado de manera masiva ante el registro de entrada de esta administración hojas de quejas en las que piden un informe de las medidas de seguridad adoptadas para la muestra, sobre la demanda de restitución de la obra, saber si la Diputación va a defender la legitimidad del uso de un espacio público para una exposición de artistas feministas en cumplimiento de los principios de Laicidad e Igualdad protegidos por la Constitución.

El Obispo en referencia a 'maculadas sin remedio': "Es un rebrote de la lucha entre la mujer y satán"

María José Martínez

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha dedicado su carta pastoral a la exposición feminista 'Maculadas sin remedio' afirmando que "es un rebrote de esta lucha dramática entre la mujer y Satán". María es, escribe, "imbatible", "purísima e inmaculada". Recurre a los últimos episodios bíblicos para hablar de esa lucha que "no ha terminado".

Añade Fernández que se han dado opiniones históricas, artísticas, jurídicas o políticas pero que él expresa la de la fe. "Sigue el combate contra Satanás y toda su corte", aunque "a veces en esa corte satánica podamos estar implicados los humanos de una u otra manera".

Haciendo referencia al cuadro de Charo Corrales dañado por un acto vandálico tras las críticas de los partidos conservadores, afirma: "Seguiremos ofreciendo nuestras flores a María, sin imponer nada a nadie" ofreciendo "la posibilidad de que admiren una belleza que "no puede producir el pincel humano". Una belleza que "salvará al mundo".

"Ese señor no es mi obispo, no representa a ninguna de las mujeres que estamos aquí. Nos sigue amenazando con lo mismo de siempre. Si a él esa lucha le preocupa, y a algunas mujeres que estiman su opinión, me parece bien que la tengan en cuenta. Para mí no es interesante. Lo que echo de menos es que la Iglesia se ponga del lado de los perdedores. Por qué no se ha manifestado frente a la reacción de violencia que se ha generado", ha dicho Elvira Pérez Yruela como portavoz del grupo 'Yo soy Maculada'.