5 novedades que la primavera trajo para A Coruña

Después de dos semanitas desde el último post, toca nueva publicación. ¿De qué creéis que será esta vez? Pues toca un mix. Estamos en plena primavera, con tiempo loco, días largos, y esta nueva estación nos ha traído novedades para A Coruña. Un poco de todo: comida, bebida, tiendas... ¿Os animáis a descubrirlo? A ver cuántas de estas novedades ya las conocíais.

Mixtura

Empiezo por el nacimiento de una nueva asociación. Teníamos cocineros, hosteleros, comerciantes... pero en A Coruña, ciudad conocida por su fiesta, comida y bebida de calidad, nos faltaba una agrupación de cocteleros. Hasta ahora. Porque el 7 de mayo nacía Mixtura Coruña, la primera asociación de bartenders de A Coruña y su entorno con nombres y rostros muy conocidos como David Ortiz de Baobab Bar, Xalo Muñiz de Taberna da Galera, Andrés González del hotel Finisterre o Pablo Gago de Zicatela, entre otros. En total, cerca de una veintena de profesionales que, esperamos, a partir de ahora vamos a ver más veces juntos.

Para presentarse no pudieron elegir mejor escenario, la jornada Venencia Canalla del Hesperia Finisterre que dedica al vino de Jerez. De este modo, a los mejores cócteles les acompañaron sabrosos bocados gracias a los chefs de Coruña Cociña, en esta ocasión representada por Tito Fernández y Pablo Pizarro. Una combinación genial con la que pasamos un rato estupendo. Gracias por la invitación y suerte en esta nueva etapa, chicos.

Japon market 24h

Y del glamour del Finisterre a algo mucho más ordinario, unas nuevas máquinas expendedoras. Y vosotros diréis: ¿en serio nos vas a recomendar máquinas de vending? A ver, la verdad es que no tenía pensado hablaros de ellas en el blog, pero cada vez que se las he enseñado a alguien, nadie las conocía. ¿Y qué tienen de especial? Pues que estas máquinas venden productos importados asiáticos. Tanto bebidas como comida preparada y sobre todo muchos dulces. No sé si alguno de ellos ya se puede empezar a comprar en tiendas especializadas, pero desde luego no son comunes, ni mucho menos, en los supermercados tradicionales. De hecho, las revisé con gente que había estado en varios países asiáticos y le hicieron ojos chiribitas con la selección de noodles, galletas de sabores, chocolatinas extrañas y demás snacks. Así que si sois seguidores de los productos raros y sobre todo dulces, tenéis que probar este Japon market 24h.

Por cierto, estas máquinas expendedoras está en el barrio de Os Mallos, en la calle Oidor Gregorio Tovar, 5, justo delante de la plaza Monforte.

Maisons du monde

Os dije que este post sería un mix de novedades, así que ahora toca ir de compras. Nos vamos a Marineda City porque acaba de abrir el primer Maisons du Monde de A Coruña. Os lo anuncié en redes sociales y varias personas me preguntaron de qué era la tienda y dónde estaba. Pues bien, Maisons du Monde es una empresa de decoración, como su nombre indica, francesa, con objetos preciosos a buen precio. Su ubicación está en la plaza exterior de Marineda, donde Mediamarkt.

De la calidad de sus muebles todavía no puedo opinar, pero de sus objetos de decoración ¡me encantan! Si os gusta el interiorismo, mucho cuidado porque será fácil que te dejes el sueldo en mil y un artículos de adorno maravillosos.

Nana Pancha

He dejado para el final mi novedad favorita, el restaurante mexicano Nana Pancha. Llevaba un año esperando por la apertura de este local ¿Por qué? Porque os narré su nacimiento a través de la tercera edición del proyecto Incitus y desde entonces quería conocer el resultado. Admito que todavía no he logrado mesa en su Hacienda, la parte dedicada a restaurante, pero sí en la Cantina, en donde, para mi sorpresa, la carta es más amplia de lo que esperaba. Creía que solo ofrecían tacos y quesadillas a modo de picoteo, pero hay unos cuantos platos más elaborados que te permitirán comer también en esta zona de bar.

Como todos los proyectos que auspicia Incitus, además de la comida, destaca la decoración. ¡Qué maravilla han hecho con el que fue uno de los locales clásicos de la ciudad como el Calypso! Ahora ya no venden salpicón sino quecas, una especie de empanadilla de maíz. Si tenéis miedo de que la comida pique, tranquilos, los sabores son muy suaves, para mí incluso demasiado, pero entiendo que de este modo es apto para todos los públicos. ¿Recomendaciones? La costilla de vaca con salsa pipián y el taco de pollo a los tres chiles. Entre los postres, la semiesfera de chocolate rellena de cilantro.

Lo mejor a mi entender, el trato. Fue realmente excelente. El camarero no podía ser más agradable sin resultar pesado. De hecho, a pesar de la estrechez de la mesa, sabía manejar muy bien los tiempos en los que ofrecía las raciones para que no resultase incómodo. Una pasada. Y la dueña pendiente en todo momento. Me apunto volver para probar otros platos más elaborados en su Hacienda.

¡Felicidades, Ana Graciela, por haber logrado cumplir tu sueño!

A los demás, gracias por haber llegado al final del post. ¿Conocíais estas novedades de A Coruña? ¿Qué os apetece para la próxima entrega? ¿Seguimos con el mundo de la hostelería? Os advierto que se de algún restaurante muy exótico poco conocido. Escribidme sobre qué os apetece leer, que lo tendré en cuenta. Un saludo muy fuerte a los que seguís ahí detrás.