Bóveda: "No es lógico tirarse del barco ahora"

El Deportivo afrontará el lunes el reto de empezar una racha de tres victorias consecutivas que le lleve a disputar el play off. Un reto que no parece fácil, ni por las sensaciones que transmite el equipo, ni por los precedentes. "Nunca hemos conseguido enlazar tres semanas de victorias. Probablemente alguna vez lo hayamos merecido, pero... Ahora es el momento de hacerlo. Hay que tener presente que es ganar o ganar" reconoció esta mañana Eneko Bóveda.

El lateral es consciente de la decepción que supuso la derrota en Lugo para buena parte de la bancada blanquiazul. "Seguramente el último partido para la gente que viajó con toda la ilusión fuese un batacazo. Otros se estarían golpeando en la tele viendo nuestro partido". Un reconocimiento del desastre que no impide que aflore otro sentimiento: el de resistencia. Mientras las matemáticas concedan opciones de disputar el play off, la obligación de todos debe ser exprimir esas opciones hasta el final. "No estamos descartados a nada, nadie nos dice que en cinco semanas no vamos a estar abrazados y celebrando. Por eso no me parece una opción lógica tirarse del barco ahora".

El del lunes será un choque a cara o cruz, "tendría poca vuelta atrás no sacar un buen resultado este lunes", y ante un rival que atraviesa un momento de forma superior al del Dépor. En opinión de Bóveda, el Mallorca "es un rival directo con muchísima ventaja sobre nosotros teniendo en cuenta lo que queda de liga. Pero ellos no van a estar relajados. Será un partido muy parecido a los de play off, pero su situación es mucho mejor que la nuestra". Un partido con tanto en juego se debe de encarar considerando "que esta es la previa de los play off y que la manera de prepararlos es ganar, ganar y ganar"

El defensa vasco quiso analizar el momento competitivo en el que llega el Dëpor al momento decisivo de la temporada. El zaguero considera que el choque de Lugo fue un paso atrás en un momento de crecimiento colectivo. "Yo veía al equipo en progresión hasta esta última jornada. No fue un buen partido. El rival jugó bien, como se esperaba, pero no pudimos ser mejores que ellos. Me agarro a los síntomas que venía viendo. Es un pequeño bache en la progresión que veníamos teniendo. Espero ver un partido como el del Cádiz, incluso mejorado".