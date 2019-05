A semana decisiva

A entrada da Marea Atlántica en María Pita supuxo un pequeno tsunami para todos os actores políticos consolidados. O PP víase obrigado a abandonar o goberno en maioría e o propio alcalde Negreira deixou a política. O PSOE quedaba relegado a unha terceira posición logo de gobernar con varias maiorías absolutas. Para o BNG, a MA era un rival moi incómodo porque tamén entraba no seu espazo electoral.

Algúns poderes fácticos non tardaron en mostrar a súa contrariedade ao vérense privados da complicidade necesaria para seguir co seu sempiterno goberno na sombra. A súa pregunta sempre é a mesma: "e do noso que?".

Había décadas que non se vivía na Coruña un goberno en minoría. Desde os tempos do vazquismo gobernouse con folgadas maiorías absolutas moi confortábeis para aprobar e executar orzamentos, para pactar con gobernos amigos en Madrid ou Compostela e idóneas para reducir a marxe de diálogo aos intereses do propio goberno.

O próximo domingo, os electores deberán tomar moitas decisións a nivel municipal. A máis relevante: a quen conceden a oportunidade de gobernar a cidade. A quen o fixo estes anos nas condicións sinaladas ou a quen se aferra á vaga vitoriosa de Pedro Sánchez que supuxo nas xerais de hai un mes unha sonora vitoria para o PSOE.

Nun proceso electoral todos os factores, obxectivos e subxectivos, contan. Non se pode negar nin a crise dos populares nin os bos ventos que acompañan a nave socialista. Á Marea Atlántica interésalle centrar o debate na escala municipal. Preséntase como un dos espazos cohesionados do universo das mareas, insiste nas concomitancias dos dous tradicionais partidos sistémicos e intenta visibilizar unha xestión pouco lucida e moi agochada por algúns medios.

O día 26 a cidadanía coruñesa será raíña e señora e terá toda a razón nas decisións que adopte. Non sabemos o que pesarán asuntos tan decisivos como Alcoa, Isowat, Ferroatlántica, nin a deslealdade padecida na cidade polas administracións galega e estatal. Canto cotizará resolver o Conde de Fenosa? Implantar unha Renda Social? Usar a lingua de noso? O domingo saberémolo.