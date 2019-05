Mato respalda el convenio del PP sobre el Puerto ante la inacción de Xulio Ferreiro

La candidata del PP a la alcaldía de A Coruña ha estado en la entrevista electoral de Radio Coruña y ha defendido la participación del Concello en la decisión de usos de los terrenos desafectados de la fachada marítima de la ciudad. No obstante, considera que la Xunta no se equivocó al firmar un acuerdo sin presencia municipal. Lo hizo, dice, porque el gobierno de La Marea no movía ficha.

Para el muelle de San Diego, que quedará liberado de descargas en el horizonte de 2027, cree que se debería planificar un plan de usos mixto, con vivienda, tanto pública como privada.

Sobre pactos, estaría dispuesta a hablar con cualquier formación política moderada. Eso sí, marca las líneas rojas en VOX y en La Marea Atlántica.

Sobre los resultados del domingo, dice que no contaba con tener la influencia de las elecciones generales y admite que ha hecho un esfuerzo a mayores tras el triunfo del PSOE el 28 de Abril.

La runner enamorada de la vida

("Sonido de carrera") Así amanece Beatriz Mato muchas mañanas. Una carrera por el paseo marítimo de la ciudad de la que podrían salir miles de metáforas para explicar cómo lleva su condición de candidata a alcaldesa.

Pero no.... (suena "La chica de ayer" de Nacha Pop)

Bea Mato, sí "Bea", como la conocemos todos, sigue siendo esa chica de ayer. Esa niña fuerte y estudiosa que quiso ser la primera de la clase. Esa chica activa que se cuida por dentro y por fuera. Esa niña de catorce años que un día se enamoró, de la vida, y comenzó a pasear por ella con él. Por playas, fiestas y terrazas de verano... y eso que su madre ya le dijo que sólo había un hombre bueno, y que se lo había llevado ella... y ahora ese hombre está en una nube. Bea es esa mujer que se forjó pegada a los Altos Hornos de Vizcaya y que aún conserva ese calor y eso que en su corazón ya hay más agua salada. Ese mar ya no se lo seca ni el yoga a 40 grados que practica 3 veces por semana. La música le da la vida... y en su playlist.... (suena "New Rules, de Dua Lipa). Música con la que corre, baila y hasta canta. A veces se viste con ella y no le gusta ser "influencer", pero sus "outfits" son cuidados y siempre dejan huella. Su marido la piropea, sus dos hijos, "medio adolescentes-medio adultos", la ponen al día, aunque a ella no le hace falta. (Suena "Pájaros de Barro" de Manolo García). Cómo echa ella a volar su imaginación... A nada de que acabe esta campaña, sus pilas siguen cargadas a tope, aunque de vez en cuanto se coge una manta y pone una peli para desconectar, suele ser en domingo por la tarde, cuando también aprovecha para no quedarse en los titulares de prensa.

Este domingo la manta se va a quedar dobladita junto al sofá y es que el lunes la carrera matinal la quiere correr y no hacia la Torre.. si no hacia María Pita... Bueno, ya me ha salido la metáfora....