Dani Giménez: "Los equipos mejoran y remontan siendo ambiciosos"

Dani Giménez habla claro cada vez que se pone ante un micrófono. Hoy ha sido el invitado en Coruña Deportiva y no ha desaprovechado la ocasión para hacer su análisis sobre la situación que atraviesa el equipo. El portero ha hecho un relatorio sobre algunas de las lagunas de juego de los blanquiazules. "Nos faltan automatismos, nos partimos demasiado, a veces nos cuesta saber cuándo hay que estar altos o meterse atrás. Se había mejorado en Soria y Zaragoza, supimos ser sólidos, pero en Lugo perdimos esa solidez. Era un partido para jugar mucho mejor" reconoció el meta.

El Deportivo afronta un final de liga sin margen al error. Tres victorias en tres partidos. No quedan más cuentas para poder disputar el play off de ascenso. El primer paso tocará darlo el lunes ante el Mallorca. Dani Giménez considera que con una victoria ante los vermellones, la moral del vestuario se verá reforzada para afrontar la visita a Elche. "Si ganamos contra el Mallorca en casa, un equipo que está en la pelea con nosotros, nos daría un plus de autoestima y moral para los últimos partidos. Pero claro, todo pasa por ganar al Mallorca".

Pero el análisis de Dani Giménez no se queda sólo en detectar los problemas de juego. El portero se animó a dar soluciones para que el Dépor se convierte en un conjunto más fiable. "No perdemos nada por jugar valiente y ser ambiciosos. Los equipos mejoran y remontan siendo ambiciosos, yendo a por los partidos, y qué mejor manera que hacerlo delante de tu gente"