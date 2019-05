Santi Rico: "No he decidido mi futuro"

Una vez finalizada la temporada en el Grupo 4 de la Regional Preferente, es momento de hacer balance y eso es lo que ha hecho el entrenador del Elda Industrial C. F., Santi Rico, en el programa “SER Deportivos Elda Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER.

El técnico ha repasado la temporada en la que su equipo ha quedado en la sexta posición con 58 puntos gracias a las 17 victorias, siete empates y 10 derrotas cosechadas. El Elda Industrial ha marcado 51 goles y ha encajado 40.

Santi Rico ha calificado de “buena” la campaña que ha realizado su equipo lamentando que las bajas, por uno u otro motivo, hayan condicionado demasiado, la posibilidad de realizar convocatorias como a él le hubiera gustado.

Santi Rico / Cadena SER

El entrenador de Elda no ha dudado en señalar al campeón del grupo,Intercity Sant Joan como “el mejor de la competición, con un equipazo capaz de ascender a Tercera” en lo que a los otros dos equipos que se han clasificado para luchar por el ascenso, Santi Rico apunta a las dificultades que tendrán para lograr el objetivo, el Villajoyosa y el Hércules “B”sobre todo este último que se la jugará con el poderoso Recambios Colón Catarroja con el hándicap de jugar la vuelta fuera de Alicante.

Santi Rico es un deportivista declarado, no en vano vistió la camiseta del Eldense además de haber entrenado tanto en la base como al primer equipo azulgrana y a la hora de opinar sobre la campaña del Deportivo ha dicho que “el inicio de la temporada fue espectacular y creo que los entrenadores que había al principio hicieron un trabajo fenomenal y aunque mantener ese ritmo con un equipo que no había hecho para eso, era complicado, aun así, ha sido una temporada muy buena”.

Por otro lado, no ha querido dar crédito a los rumores que le sitúan como uno de los candidatos a dirigir la primera plantilla del Eldense aunque sí ha sido rotundo a la hora de asegurar que no tiene claro cuál va a ser su destino para la próxima temporada aunque reconoce que “soy muy ambicioso y me gustaría dar un pasito más la temporada que viene”.