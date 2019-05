Un tercio de las horas extras no se pagan

Más de la tercera parte de las horas extras no se pagan ni se compensan. Así lo confirmaba la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, durante un encuentro con los medios de comunicación en Jaén para hablar de la situación laboral, económica y social de la provincia. Cree que la situación en la comunidad y, por ende, en Jaén es insostenible.

Certificaba el dato de que más de la tercera parte de las horas extras no se pagan por parte de los empresarios. De hacerse conforme a la ley, esto podría generar muchos puestos de trabajo, pero explicaba que los empresarios obligan a sus trabajadores a realizar estas horas no retribuidas para no tener que ampliar plantilla, siendo así el beneficio mucho mayor para las empresas a costa de la precariedad laboral.

"Desde CCOO hemos puesto encima de la mesa un informe donde aparece que a las personas que están trabajando se las obliga de manera no voluntaria a realizar horas extras, que no son retribuidas y que impiden que las personas pueden tener una conciliación de la vida laboral y familiar. Además, impiden que se pueda crear empleo. Más de la tercera parte de las horas extras no se retribuyen, éstas podrían crear más de 3.000 puestos laborales semanales a jornada completa en la comunidad". Por ello, exigía a la patronal a poner su "granito de arena" para salir de esta terrible situación de injusticia laboral para los trabajadores, que se agrava con contratos a tiempo parcial que luego no lo son.

Empleo temporal

El secretario general de CCOO en Jaén, Francisco Cantero, incidía en el tremendo problema del empleo temporal y parcial en la provincia de Jaén, con temporadas clave como la aceituna o el sector servicios durante el verano. Aunque, denotaba que se observa un fenómeno novedoso. Existen numerosos empleados que perdieron su empleo en la crisis y que se están agrupando entre ellos. Resaltaba, además, un problema de baja dimensión empresarial en Jaén, donde no llegan a existir empresas grandes.

"Esto es un problema a la hora de la internacionalización, demuestra también poca capacidad inversora y va en contra del I+D+I, porque al tener empresas muy pequeñitas y muy atomizadas, limita la actividad y la inversión en Jaén".

Participación electoral

Sobre las propuestas sindicales, CCOO cree que hay que apostar por la agricultura, las infraestructuras, la resolución de bajos niveles salariales o acabar con la despoblación. Por ello, tanto Cantero como López, instaban a la participación masiva en las urnas el próximo domingo 26 de mayo cuando se produzcan las elecciones municipales. Consideran que hay que buscar una opción progresista que luche por los derechos de los trabajadores jiennenses.