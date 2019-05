"Quienes consideren que la temporada ha sido un fracaso, no quieren a este club"

El director deportivo del Xerez DFC, Edu Villegas, hace balance de la temporada, considera que quienes hablan de fracaso “es que no quieren a este club” y defiende que el equipo ha hecho una “gran temporada”, recordando que “nos hemos quedado fuera en los últimos minutos del último partido de liga y eso no es un fracaso, porque ahí están las hemerotecas, nunca dije que el objetivo era jugar la liguilla”.

Villegas agradeció el esfuerzo de todos sus jugadores, “porque se han dejado el alma por este club, también quiero destacar el trabajo de esta Junta Directiva, cuyo trabajo es digno de elogio y debe ser un ejemplo a seguir por muchos otros clubes y por supuesto a la afición, que es lo más importante que tiene este Club porque sin ellos no seríamos nada”.

El responsable deportivo no contempla ningún escenario que no sea el de Andrés García Tébar como entrenador de cara a la próxima temporada, ya han empezado a hablar y cree que en los próximos días podría cerrarse un acuerdo con el preparador manchego, “porque es un gran profesional, ahí están sus números y ha demostrado su valía durante los meses que ha estado a cargo del primer equipo”.

Edu Villegas también ha confirmado que ya se encuentra trabajando para confeccionar la plantilla del próximo año, y que tomará las medidas necesarias para que los jugadores que protagonicen la próxima temporada logren el objetivo de alcanzar el playoff.

Sobre Juan Flere, ha reconocido que han sido numerosos los intentos de lograr la renovación del guardameta, pero que el club no ha recibido ninguna respuesta positiva por parte del jugador ni de su representante: “hace meses hablé con su representante, pero las condiciones que me planteó son inaceptables. Me pedía un sueldo muy lejos del que podía llegar este club y además una cláusula en su contrato en la que si otro equipo de superior categoría le quiere quedaría libre. Como comprenderéis yo no soy tonto, no le cierro la puerta pero es lo que hay”.