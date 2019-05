Juana Cazorla (IU): "La piscina del Centro de Minusválidos era para todo el pueblo"

Esta mañana pasaba por nuestros micrófonos, en la ronda de entrevistas con los candidatos a la alcaldía en las ‘Elecciones Municipales’ del próximo domingo, la candidata por Izquierda Unida, Juana Cazorla, con la que hemos conversado sobre los contenidos de su programa electoral, que ella lo define como “Programa de Gobierno”.

Entre los temas, algunos de los recurrentes, por todas las candidaturas, como el de la piscina cubierta, aunque ella lo hacía con una perspectiva diferente, “… La ‘Piscina Climatizada’ es una demanda que la están pidiendo a voces… De hecho, la ‘Piscina Climatizada’ venía puesta en el proyecto de esto de lo que están alardeando mucho, el este comarcal de minusválidos, que ahora están los enfermos psíquicos. Ahí, en los bajos, iba una piscina climatizada. Y el proyecto se redujo de tal manera, que eliminaron la posibilidad de hacer ahí una piscina. Y recuerdo, que (José Ramón) Bonillo, que era entonces el presidente, que tuvimos reuniones con él, que por cierto ahora va su hijo en la candidatura del PSOE, que es muy alucinante, pero bueno ellos sabrán… Resulta que decía y se quejaba de que habían reducido ese proyecto del Centro de Minusválidos, donde la piscina era importantísimo, porque ellos nos es que la pusieran, sino que iban a ponerla a disposición de todo el pueblo, para, justamente, esto. Entonces claro, ese tema de la piscina climatizada ya estaba cubierto en ese centro. Sin embargo, llega el PSOE, lo reduce y lo pone en marcha, con esas prisas que tiene, y ahí lo tenemos sin piscina climatizada. Una cosa que es importante. Pero si se puede hacer una piscina climatizada, ¿Por qué no? En cualquier sitio se puede hacer una piscina climatizada, sin ningún problema. La podemos hacer en el centro de ‘Las Glorias’, al lado de las pistas de pádel…”.

Esta redacción puede confirmar que el proyecto del ‘Centro para Personas con Discapacidad’, ahora sede de la Asociación de Discapacitados (ADIJ Jódar), incluye y mantiene un espacio para una piscina para la rehabilitación de 10 metros cuadrados.

Otro de los temas en común, en estas entrevistas, es sobre los posibles pactos, tras la jornada del próximo domingo, “… Yo creo, en primero lugar, que es una falta de respeto, al pueblo de Jódar, que aquí se pongan los partidos ahora a pactar… Yo estoy asombrada de que todo el mundo quiere pactar con Izquierda Unida… - Si el PSOE pierde la mayoría absoluta, ¿Se juntan los cuatro? – No, no, no …. Me parece eso, ¿De verdad que lo están diciendo, en serio?... Los que gobernaron con el PP están en Podemos. Nosotros, antes de que Juan López se fuera a Ciudadanos, si es cierto, tuvimos negociaciones… Una vez que el decidió meterse en Ciudadanos, eso es inviable… Personalmente voy a respetar si el pueblo decide que gobierne Izquierda Unida. Si el pueblo decide que siga gobernando el Partido Socialista… ¿Quién soy yo, llevarle la contraria a mi pueblo? … Yo creo que el partido más votado va a ser Izquierda Unida. El pueblo va a decidir, ¿Cómo le voy a decir yo que yo voy a pactar con Ciudadanos y con el PP? Para mí, dentro de mis esquemas, nadie me puede, a mí, a pactar con el PP y con Ciudadanos. Y con Ganemos o Podemos, si no han querido acuerdos antes de las elecciones… Hay que ser serios, Ciudadanos no es alternativa de gobierno en Jódar, Partido Popular tampoco y Podemos tampoco. La única alternativa, de tener un gobierno estable, es Izquierda Unida… La confianza del pueblo es la que decide quién gobierna, y eso es lo que hay que respetar. Ahora mismo no me planteo pactar con nadie…”.