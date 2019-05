El capitán resiste: "Me he partido la cara por la Cultural

La última palabra de la temporada la ha tenido Antonio Martínez. El capitán bajó el telón a las comparecencias oficiales dejando en el aire su continuidad, aunque la renovación de su contrato hace tiempo que está encaminada. "Hablaremos y si estamos en el mismo camino, me quedaré aquí", señaló antes de referirse a la corriente de opinión, con partidarios y detractores, que provoca esta situación: "no tengo que decir nada a nadie. Para gustos, los colores. Me he partido la cara por la Cultural y si sigo, lo seguiré haciendo". En su caso, hay razones más allá de los números fríos (46 partidos como titular en sus tres campañas en el club) que le convierten en un fijo para los rectores, en León y en Doha.

Con una esperanzadora mirada al futuro como norma, el centrocampista no hace leña del árbol caído y pone con sus palabras los dientes largos ante el nuevo proyecto que se perfila en la trastienda. Primero, su visión del fiasco del curso que este viernes oficialmente se dará por concluido en la casa blanca: "hemos estado irregulares y todos pudimos dar un poco más. Hay veces que las cosas no salen y tenedemos a buscar lo negativo cuando han habido cosas buenas, Hay grandísimos jugadores a los que en breve veremos en Primera o en Segunda. El vestuario ha sido sano".

A modo de remate, "ahora se ve todo negativo, pero vamos a seguir siendo un referente dentro de la categoría. Creo que, pase lo que pase, en el club seguirá habiendo un equipazo. Y la afición, también pase lo que pase, seguirá siendo referente". Palabra de capitán, que está destinado a llevar de nuevo el brazalete tras superar el corte de los dirigentes, que en estas horas continúan recibiendo a los futbolistas para comunicarles su intención, al margen de la situación contractual.