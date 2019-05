Santos acusa a Manuel Martínez de tratar de "entorpecer" la campaña electoral, tras desvelar una investigación sobre Darío

El secretario provincial del PSOE de Lugo, Álvaro Santos, ha acusado hoy al diputado no adscrito, presidente de la sociedad del suelo provincial (SUPLUSA) y alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, de tratar de “entorpecer” la campaña electoral tras desvelar una investigación sobre el presidente de la diputación, Darío Campos, que tiene que ver con su trabajo como alcalde de A Pontenova.

El pasado martes, antes del último pleno, Martínez daba a conocer dicha investigación, que parte del juzgado de Mondoñedo que ha citado a declarar a Campos y al secretario municipal el doce de junio. Una citación sobre un saneamiento, que ya desde el concello se aferran a que contaba con los informes técnicos “desfavorables”.

Santos se ha afanado en puntualizar que “quien denuncia es una persona que debe ser la única vez que va al juzgado a denunciar, porque ya fue bastantes veces lamentablemente (como procesado), es Eloy Castro que es hermano del candidato de Manolo Martínez en el concello de Meira”. Se trata de Enrique Castro que concurre bajo las siglas de Galicia Sempre, la marca creada por el propio Martínez tras ser expulsado del PSOE.

Ha afeado que “la operación está clarísima, es una operación de tratar, a través del juzgado, de entorpecer la campaña electoral y no hay nada más”, espetaba.

“Hay un procedimiento absolutamente escrupuloso seguido por el concello de A Pontenova, que el juzgado se pronunciara sobre él, y aquí no pasará nada más que uno de los últimos estertores de una persona (por Martínez) que no supo acomodarse en su organización y que no supo servir desde la política sino que pretendió servirse de lo público a través de la política”, reconvenía Santos.

El líder provincial de los socialistas concluía sobre esto, y lo que han sido los cuatro años de idas y venidas de Martínez en la diputación, que “es la definición de quien es, ya no hay caretas y él mismo lo dice; Manolo Martínez sin ataduras (es el lema de Galicia Sempre), pues sin ataduras ninguna”.

En cuanto a éste mandato, antepuso que “está concluyendo y todo el mundo sabe que no va a volver a darse otro igual”.