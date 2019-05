Carmena promete ayudas al pequeño comercio en la zona centro

Manuela Carmena promete ayudas para el pequeño comercio en los barrios que más padecen la gentrificación, la subida del precio del alquiler y la presión de las grandes superficies. La candidata de Más Madrid ha asegurado que su intención es poner en marcha un "proyecto piloto" en Malasaña, con "ayudas para el pago del alquiler" o "exenciones en el IBI". "No puede ser que se pierda el comercio tradicional, no puede ser que acabe siendo una sucesión exclusivamente de bares".

En una entrevista en La Ventana de Madrid, la alcaldesa ha prometido además una regulación de las VTC a nivel municipal si repite en la Alcaldía. "No queremos que haya nada que tenga una situación de privilegio. Hay que reconocer que todos los taxistas tienen razón, porque no se está cumpliendo la ley. Se dijo que tenía que haber una VTC por 30 taxis, y eso no se cumple".

Hay 'plan B'



La alcaldesa de Madrid defiende la continuidad de su proyecto político más allá del cartel Manuela Carmena. Su "voluntad" es acabar la legislatura, aunque también defiende la capacidad de su equipo para continuar lo que empezaron en 2015: "Habrá un plan B si es necesario", sostiene. En su candidatura hay, dice, "5 o 6 perfiles apasionantes", personas de "ideas progresistas" capaces de "generar muchas nuevas energías".

Carmena reconoce su buena sintonía con Pepu Hernández, el candidato socialista, con quien podría compartir gobierno en el caso de que sume la izquierda el próximo 26 de mayo: "No he hablado mucho con él, pero me cae bien". Y percibe buenas vibraciones sobre lo que puede pasar el domingo: "Noto en la ciudad que la gente está contenta con nosotros. A lo mejor es muy subjetivo, pero sí tengo esa sensación".