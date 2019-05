Los vecinos de Sa Gerreria y Son Espanyolet pasan de la queja a la acción

Dos fotografías con sendos carteles son el reflejo de lo que les estamos contando.Por un lado, el portal de la calle Porto 24 ha amanecido hoy con un cartel que reza: "Inspección turística: Aquí, justo aquí, calle Porto 24, es donde se hace alquiler turístico ilegal". Y para que el cartel, impreso en una hoja din-a 4 llame más la atención, está acompañado de un globo de color naranja.

A dos kilómetros y medio de allí, en la calle Bosc de Sa Guerreria, vive Olivia. Su cartel es más grande mide un metro y medio por un metro, lo ha imprimido en una copistería. Con fondo amarillo y letras negras, reza en inglés: "El alquiler turístico y subarrendamiento no están permitidos. Disfrute su estancia ilegal". Frase en inglés con una flecha roja gigante.

Esta residente explica que no es la primera vez que presentan una denuncia contra él. De hecho, ya fue multado en su momento y detuvo su actividad. Ahora ha retomado el negocio. Explica que "se puso una denuncia hace seis años e Inspección Turística le sancionó".

Según esta vecina el propietario ha llegado a una acuerdo con una mujer que hace de anfitriona. Según su relato, vive en el piso y a su vez alquila habitaciones y colchones en el suelo. La situación, según relata, es insostenible con la propietaria. "Si no le dices nada, no pasa nada, pero si le increpas ha llegado a fingir agresiones grabándolas con el móvil", explica. "No nos quedó más remedio que llamar a la policía que nos recomendó colocar unas cámaras de vigilancia disuasorias".

Relata también algunos problemas con los visitantes y dice que el propietario ha hecho todo lo posible para saltarse la normativa y aprovechar los vacíos que hay para no ser sancionado. Dice esta vecino que el propietario le preguntó el otro día si se divertía colocando el cartel a lo que respondió que lo que hacía era defenderse. "Me quita el sueño" dice Olivia que explica que "otro de los inquilinos del piso le hizo un gesto de cortarle el cuello". Asegura que han pasado de estar "en un edificio ejemplar y maravilloso a estar muy incómodos.

Ya han presentado denuncia en la conselleria de Turismo y ahora están a la espera de que vayan los inspectores.