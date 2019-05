Mario Gómez (Cs): "Primero hay que cubrir los servicios básicos de la población, y luego gastar el dinero en fiestas y cohetes"

De lo que se trata -dice Mario Gómez- candidato a la alcaldía de Murcia por Ciudadanos, es de conseguir que el Ayuntamiento sea ágil y útil para los ciudadanos, de ahí que se presente como número uno por la candidatura naranja. "Nosotros somos gestores y hemos venido a gestionar", ha dicho.

Mario Gómez -asegura- "que los vecinos no se merecen un alcalde que venga a cubrir egos personales o que se mire el ombligo. Tenemos que garantizar los mejores servicios y la mejor calidad de vida para los habitantes del municipio".

Preguntado por cómo va a hacer del Ayuntamiento de Murcia una administración más útil, dice Gómez que sobre todo centrará sus políticas en los ciudadanos, con especial atención en aquellas peticiones que les han hecho llegar los vecinos en estos cuatro años de legislatura, peticiones que en su mayoría han llegado de pedanías, asegura.

Gómez apuesta por un transporte público unificado "donde no haya que pagar más por los transbordos y que llegue a todas las pedanías, poniendo el foco de atención en todas las infraestructuras que hacen falta; como sucede en colegios como el de Belén o solucinando problemas de vandalismo como los que se dan en Sangonera la Verde". Al fin y al cabo -dice el candidato del partido de Albert Rivera- "llevar todos los servicios a cada una de las pedanías de nuestro municipio".

El cabeza de lista de Ciudadanos también se ha referido a la mejora que necesitan los centros de mayores municipales. Además de compromenterse a implementar políticas similares a las del plan 'En Compañía', un plan municipal para combatir la soledad de las personas mayores.

El actual concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia también ha criticado al equipo de Gobierno popular por no haber creado en 11 años "ni una sola plaza de policía local. Ahora deprisa y corriendo sacan las oposiciones. Ya no engañan a nadie, no lo no han hecho en una década y no lo van hacer en cuatro días", ha dicho.

Mario Gómez ha recordado que su partido; Ciudadanos, está a cuatro puntos de ser la fuerza más votada, según las encuestas, "yo confío en que los ciudadanos van a apostar por un proyecto que centre el foco de la acción municipal en las personas y en garantizar los servicios".

Por lo que respecta al capítulo de festejos, el candidato naranja dice que primero hay que tener cubiertos los servicios básicos de la población y luego con el dinero restante intentar realizar las mejores fiestas. "No pueden estar los niños con chaquetón en invierno y bañador en verano porque no funciona la climaticación en los colegios y mientras tanto gastar dinero en fiestas y cohetes".