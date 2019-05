Goia descarta posturas maximalistas sobre la apertura de nuevos centros comerciales

El candidato del PNV a la alcaldía de San Sebastián y aspirante a la reelección, Eneko Goia, ha defendido en una entrevista en Hoy por Hoy que no hay que mantener "posiciones maximalistas" sobre algunas cuestiones, entre ellas la prohibición de abrir nuevos centros comerciales en la ciudad.

Goia ha señalado que no hay ser "ingenuos", y que si bien no es partidario de este modelo de comercio, el Ayuntamiento no tendría que "autolimitarse" en este terreno a no ser que lo hagan el conjunto de municipios próximos y ha puesto el ejemplo del último gran supermercado que ha abierto en Hernani.

Además, el candidato del PNV, sobre las críticas que ha recibido a lo largo de la campaña por parte de su socio de Gobierno, el socialista Ernesto Gasco, ha señalado que le "entristece escuchar esas cosas".

Goia ha señalado que si ha habido una "cosa buena" esta legislatura, ha sido el acuerdo entre diferentes. "Para mí lo importante es esa capacidad que hemos tenido de entendernos", ha asegurado.