La Real se une a la puja por Portu

La Real Sociedad se une al interés de media liga por Cristian Portugués 'Portu', el atacante del Girona, recién descendido a Segunda división. El club donostiarra, que ya la pasada temporada estuvo muy interesada por su contratación y pujó por el Sevilla por su contratación, aunque finalmente se quedó en el club gerundense, ha preguntado por su situación de nuevo al Girona, con la firme intención de negociar su contratación e, incluso, si llegase el caso plantearse pagar los 10 millones que figura en su cláusula de rescisión, aunque nadie cree que vaya a ser necesario llegar a ese extremo, teniendo en cuenta que con su descenso a Segunda, el club catalán deberá desprenderse de algunos de sus mejores jugadores.

De momento, se trata de una primera consulta, para ver qué intenciones tiene el Girona, y para saber de primera mano del jugador, qué quiere hacer el jugador la próxima temporada. Con el entorno del jugar hay buena relación en la Real, debido al interés de la pasada temporada, pero en el club donostiarra son conscientes de que esta temporada volverá a estar muy cotizado y que el hecho de que el Girona haya descendido de categoría hará que haya más clubes que vayan a llamar a su puerta. De momento, ha trascendido el interés del Celta de Vigo, dispuesto a echar el resto para colocarlo en su ataque con Iago Aspas, y en previsión de la marcha del club celeste de Maxi Gómez. También parece que el Sevilla, el Betis y el Valencia están detrás del jugador murciano, que quiere seguir jugando en Primera.

Portu puede ocupar un hueco en la banda o por dentro, haciendo una función similar a la de Juanmi, que dejará en breve la Real para fichar por el Betis. Con todo, la opción del atacante murciano, desvelada hoy por los compañeros de Mundo Deportivo y El Diario Vasco, no es la única que baraja la Real, que también lleva tiempo sondeando el mercado europeo en busca de un extremo con gol con el que mejorar su ataque de cara a la próxima temporada, y sin que eso quiera decir que januzaj vaya a dejar el club donostiarra.

GUEVARA, RENOVACIÓN Y CESIÓN

En el apartado de salidas, otro jugador que suena con fuerza para dejar la Real este verano es Ánder Guevara, centrocampista del filial que esta temporada ha debutado con el primer equipo dejando muy buenas sensaciones. El hecho de que haya tanto jugador en el centro de campo obliga al club a cederlo a una categoría superior a la Segunda B, porque jugar en el filial ya se le ha hecho pequeño y si no es en el primer equipo, debe dar un salto de categoría. Lo ideal sería Segunda división, pero sin descarta Primera. De hecho, parece que el Alavés ha mostrado interés en hacerse con su cesión. Guevara es vitoriano y encajaría en el equipo de Asier Garitano. Eso sí, la Real no hará ningún movimiento con Guevara hasta que no renueve su contrato, que expira el próximo año, en 2020. Es decir. cuando renueve y lo tenga atado por más tiempo, entonces el vitoriano podrá salir cedido. Llevan ya varios meses negociando sin llegar a un punto de encuentro.