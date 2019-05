El debate a cinco deriva en un 'cuatro contra uno'

El debate con los candidatos de las cinco formaciones políticas -PSOE, PP, Cs, AS y VOX- celebrado en la redacción de Abc y transmitido en directo este jueves por 7 Televisión se convirtió desde el primer minuto en un ataque permanente a la gestión del alcalde por parte de todos los candidatos, sin excepción. Hubo dos bloques, pero no los tradicionales de izquierda y derecha: el alcalde, por un lado, y el resto de la oposición.

El socialista Juan Espadas y el popular Beltrán Pérez discutieron constantemente sobre temas muy diversos, como las infraestructuras. El candidato del PP, que defendió su idea de convertir a la ciudad en una isla fiscal, le reprochó su "falta de compromiso" con el metro y apostó por "llevarlo a Sevilla Este". El candidato a la reelección defendió la puesta en marcha de 100 proyectos en la ciudad por importe de 3.400 millones de euros. "Sevilla ha estado a la cabeza en la generación de empleo", aseguró Espadas.

El candidato de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, criticó al alcalde por su "abandono" de las zonas más desfavorecidas como Tres Barrios-Amate. "He estado allí y me da vergüenza lo que he visto". Asunto que encontró una rápida respuesta en Espadas. "A ustedes se les ha echado en falta en esos barrios estos años; no sólo hay que ir en campaña", señaló.

Daniel González Rojas, número 2 por Adelante Sevilla, criticó al actual alcalde por la destrucción de empleo municipal y le acusó de "pisar poco la calle y vivir en una realidad paralela".

A pesar de ser un debate municipal, Venezuela salió a escena y propició otro de los enfrentamientos verbales, en esta ocasión, entre González Rojas y Cristina Peláez, candidata de Vox, que, minutos antes, criticó la aportación municipal a la cabalgata del Orgullo Gay, "un importe más elevado que el otorgado a la Cabalgata de Reyes Magos y, encima, es de mal gusto". Peláez también sacó a colación la ley de la Memoria Histórica impulsada por el PSOE y, por ello, afeó al alcalde "hacerse fotos con las hermandades".

Entre las propuestas más repetidas durante el debate, la bajada de impuestos -asunto en el que PP y Ciudadanos coincidieron-, la banca pública prometida por Adelante Sevilla; un barcobús que conecte el centro y San Jerónimo, y un cuerpo de serenos, medidas anunciadas por la representante de Vox. Espadas insistió en que su primera decisión si logra la Alcaldía será llevar al Pleno de junio los presupuestos municipales para su aprobación.