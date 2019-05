Carolina Rey (Unidas Podemos): "Vamos a luchar para recuperar el punto de encuentro familiar por el que el ayuntamiento invirtió 60.000 euros"

Fomentar el empleo en la gente joven y en personas no cualificadas, aumentar los servicios sociales de la localidad, elaboración de un censo de viviendas vacías y la creación de una bolsa de vivienda asignando un régimen de alquiler asequible a familias con necesidades de hogar. Estas son algunas de las medidas clave que la candidata a la alcaldía de Tarancón, Carolina Rey, ha puesto de manifiesto en una entrevista en Radio Tarancón.

Promoción de empleo

En materia de empleo, la candidata de Unidas Podemos, Carolina Rey, ha asegurado que hay que dirigir políticas que faciliten la contratación de los jóvenes universitarios, pero también la de los jóvenes "sin cualificación ", puesto que señala que "es prioritario promocionar nuevas industrias con las que se consigan más oportunidades y los jóvenes no tengan que marcharse a otros lugares a buscar salidas laborales”. De este modo, Rey propone traer nuevas industrias, ofrecer ventajas no solo de suelo sino también fiscales, y que el ayuntamiento se obligue a promover otras salidas que ahora mismo no hay en Tarancón como puede ser concertar con escuelas de arte para que la gente se forme en el municipio y encuentre un trabajo al terminar sus estudios. Asimismo, la candidata de Unidas Podemos cree indispensable acogerse a todas las subvenciones y planes de empleo que se ofrecen a través de las distintas administraciones.

Servicios sociales y sanidad

Otra de las prioridades de Unidas Podemos es facilitar que todo el mundo tenga acceso a una vivienda, por lo que asegura que “es una pena que en Tarancón haya tantas viviendas cerradas y no se puedan utilizar”. De este modo propone la elaboración de un censo de viviendas vacías y la creación de una bolsa de vivienda asignando un régimen de alquiler asequible y adaptado a familias con necesidades de hogar.

En cuanto a servicios sanitarios, Carolina Rey asegura que desde el partido siempre han estado en contra de los recortes en sanidad y asegura que “lo más lamentable que ha pasado en nuestra tierra es el gobierno del Partido Popular”, algo que asegura no olvidar y le parece “el colmo de la hipocresía que ese mismo partido recrimine que no se hayan devuelto los mismos servicios sociales que ellos mismos quitaron”. Además, desde Unidas Podemos reclaman “no solo que se devuelvan los servicios que se quitaron, sino que también se amplíen y que no nos obliguen a salir corriendo a una hora de viaje por que a veces en una hora de viaje te va la vida”.

“Venimos reclamando un tercer pediatra y además un pediatra de urgencias, adecentar la sala de urgencias para que haya un habitáculo solo para niños porque cualquiera que tenga hijos sabe que es bastante incomodo estar en urgencias al lado de un adulto con un bebé que nunca se sabe sus defensas como pueden estar”, añade Carolina Rey.

Punto de encuentro familiar

Carolina Rey también ha explicado que van a seguir luchando para conseguir un punto de encuentro familiar. “Hace años cuando se construyó el nuevo edificio parroquial el ayuntamiento invirtió 60000 euros con la condición de que una de las salas se destinara a un punto de encuentro, algo imprescindible para las familias con problemas de entrega y recogida de menores y la respuesta por parte del obispado fue que los niños de padres católicos no pueden estar con hijos de padres divorciados, algo que me parece completamente ridículo en los tiempos que corren por lo que hay que seguir exigiendo ese servicio tan imprescindible”, explica la candidata de Unidas Podemos.

Las propuestas de Unidas Podemos para Tarancón también engloban un plan integral de accesibilidad en las calles, un Centro Cultural de las Artes en el edificio del mercado municipal, adaptación de las tasas municipales a la situación personal de cada familia, entre otras. Escucha la entrevista aquí: