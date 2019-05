El PP de Hinojares edita su programa electoral en versión bilingüe

Hinojares el municipio más pequeño de la comarca de Cazorla y de la Provincia, donde el candidato a la alcaldía del PP, Santiago Jesús Iruela ha tenido la brillante idea de editar el programa en dos idiomas. De hecho, pide el voto en inglés “vote for the mayor of Hinojares”. Porque el 10 % de su población es extranjera y muy pocos votos pueden marcar la diferencia.

Y no es para menos porque en las pasadas elecciones municipales solo ocho votos dieron la victoria al actual alcalde socialista Marón Martínez, que consiguió 133 votos frente a los 125 del PP.

Por lo tanto, la importancia de un solo voto cuenta y mucho en Hinojares. Por ello el PP de Hinojares ha publicado su programa en los idiomas castellano e inglés como explica su candidato a la alcaldía Santiago Jesús Iruela “me planteé como explicarles mi programa a personas que dominan poco nuestro idioma y decidimos sacar un programa bilingüe”.

La colonia de extranjeros de origen inglés y francés “difícilmente me entenderían en un mitin”. De esta manera, en el programa “ les explico en un párrafo situado debajo de cada página lo más importante en inglés”.

Algo que para este empresario que se dedica al sector del turismo rural era bastante lógico porque conoce bien a sus vecinos foráneos.

Hace 14 años que comenzó a afincarse una pequeña comunidad de jubilados adquiriendo viejas casas que reformaban para asentarse en este pequeño municipio.