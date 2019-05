Abel Caballero: "Soy el alcalde de la economía y habrá estrategias para el pequeño comercio, el suelo industrial y las viviendas"

El candidato socialista a la reelección como alcalde de Vigo pasó por el tiempo de Hoy por Hoy Vigo para cerrar la ronda de entrevistas con los diferentes candidatos. Pasaron por el programa, Javier Alonso (Ciudadanos), Xabier Pérez Igrexas (BNG), Rubén Pérez (Marea de Vigo), Elena Muñoz (PP) y hoy el socialista Abel Caballero. Un candidato al que le gustan las campañas aunque deja claro “que lo de él no son 15 días sino los cuatros años de trabajo que dura su mandato”. Caballero tiene claro que, en su cabeza, ya está “el Vigo de los próximos cuatro años y el de los siguientes 8 también”. Las humanizaciones, el proyecto del Vigo Vertical seguirán siendo parte importante de su programa en el que no faltarán los parques infantiles o los nuevos pabellones de deportes. Aliado del Gobierno de Pedro Sánchez, le gusta siempre decir que “Pedro nos desbloqueó muchos asuntos que estaban en un cajón, pero estaré vigilante para que todos vayan a buen ritmo”. Ha sido crítico con la oposición “por darle la espalda a la ciudad, que no a mí, en asuntos estratégicos como Peinador u otros”, y también quiso dejar claro que para él “primero es Vigo, después es Vigo, después Vigo y, después, su partido”.

