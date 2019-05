Rosa Valdeón se pasea con el candidato autonómico de Ciudadanos

En la recta final de la campaña electoral, aparecieron las sorpresas. La sorprendente reaparición pública de Rosa Valdeón al lado del candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Y la sorpresa de ver un acto público del PP, con presencia de su líder regional y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el que no se llenó siquiera un aforo de unas 300 sillas.

Rosa Valdeón y Francisco Igea paseando por las inmediaciones de la Plaza de Sagasta de la capital / CADENA SER

Eso ocurrió tras el paseo de Rosa Valdeón acompañando por el centro de Zamora al candidato de Ciudadanos, y que justificó por su amistad con Igea, médico de profesión como ella. Sin embargo, ese paseo no pasó desapercibido y generó más de un comentario en el acto del PP, que se celebraba apenas unos minutos después de la aparición de la ex alcaldesa de Zamora y ex vicepresidenta de la Junta y dicen que aún militante del PP.

En el mitin del PP, con la sorprendente imagen de muchas sillas vacías en un discreto auditorio preparado para unas 300 personas en la terraza del Teatro Ramos Carrión, el candidato Fernández Mañueco reiteró la llamada al voto útil al PP para evitar “que gane el Sanchismo”.

Sillas vacías en el acto del candidato del Partidop Popular, Alfonso Fernández Mañueco, en el mirador del Teatro Ramos Carrión / CADENA SER

Y justo después del mitin del PP, al lado, en la plaza de Viriato, frente a la Diputación Provincial, Ciudadanos daba su mitin con Francisco Igea, que se bajó de la plataforma para dar su mitin y reclamó un nuevo tiempo de normalidad en la que se pueda pasear con tranquilidad por estas calles “como Rosa”, recordando a la ex alcaldesa y ex vicepresidenta autonómica del PP, que no asistió al mitin naranja, aunque tampoco al popular.