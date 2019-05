El 'Verso Suelto' de Melania Bentué

Que la enfermería es una parte clave del sistema sanitario creo que es difícil discutirlo. Son quienes garantizan la continuidad asistencial, un servicio de 24 horas, porque su trabajo no se detiene. Pero también es cierto que su profesión no siempre está reconocida y no se plantea todo lo que pueden aportar ante los desafíos actuales de la sanidad.

Y en este punto, surge una iniciativa que se ha presentado en Zaragoza y que hace unos días se presentaba en Madrid, es Nursing Now. Un proyecto internacional impulsado por el Consejo Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud. A él se acaba de sumar Aragón.

Hay ya más de 80 países. Una llamada de atención para reivindicar lo que hoy son las enfermeras, profesionales con un gran potencial, que reclaman su lugar en la sanidad, equipos multidisciplinares, la especialización en cuidados y más participación en las políticas de salud.

De todas formas, esta campaña es solo un primer paso, la Organización Mundial de la Salud ha declarado 2020 el Año de la Enfermera y la Matrona.