Las condiciones de Víctor Fernández

"Son muchas cosas. El potencial económico que vayamos a tener, el proyecto, la participación en el proyecto, el compromiso que uno tiene. Lo que sea será y será bueno". Con estas palabras ha contestado Víctor Fernández a la pregunta de cuales son sus condiciones para decidirse a continuar en el Real Zaragoza.

Una decisión que Víctor aplaza todavía: "Creo que ahora no es el momento, hay que tener traquilidad. Es una decisión que no es fácil y que tiene que ser tomada por la más absoluta de la responsabilidad. No es fácil. El club ya sabe un poco mi estado de animo y cómo está la situación. En lo que tengo que centrarme es en el partido del Málaga, ir a por el partido y conseguir la salvación definitiva. Después será el momento de afrontar el futuro con decisiones responsables y ojalá que sean acertadas".

El técnico zaragozano ha reconocido que el revuelo de su posible continuidad le ha apartado un poco de estar centrado en el partido de este viernes en La Rosaleda porque "me he distraido un poco, es verdad. Me he distraido sobre cosas que no me debería haber distraido, pero también es normal. Te llaman del club, tienes reuniones, notas las inquietudes que tienen, mis propias inquietudes, y eso te roba un poco de energía en lo que tienes que estar. Enseguida me he enchufado, tengo un muy buen cuerpo técnico que está pendiente de todo y los jugadores me facilitan todo porque las predisposición que ellos tienen hacia mi te favorece el trabajo. Estoy metido en el partido contra el Málaga".