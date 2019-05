Jorge Azcón (PP) propone a Elena Allué (PAR) "que se integre en nuestra candidatura"

El candidato del PP a la alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, en declaraciones a la Cadena SER, ha planteado esta propuesta a la candidata del PAR, Elena Allué: "que se integre en nuestra candidatura" y que "pueda trabajar con el PP y con el gobierno que salga de las urnas en la concejalía de Turismo".

Azcón dice que hace esta oferta porque cree que el PAR no va a conseguir presencia en el ayuntamiento y afirma que sería "una pérdida" que Elena Allué no pudiera trabajar para los zaragozanos, y añadía que "por eso, que la gente que va a votar al PAR tiene que reflexionar sobre si su voto va a servir o no para que haya una alternativa y una alternancia política en el Ayuntamiento de Zaragoza".

En la entrevista en Hoy por hoy Zaragoza ha señalado que sigue esperando a que Ciudadanos le diga con quién quiere pactar. "Nunca he conseguido que la candidata de CS [Sara Fernández] me diga exactamente qué es lo que quiere hacer". Azcón remarca que "en muchas otras ciudades, Ciudadanos le ha dicho no al PSOE pero aquí no han dicho claramente con quién esperan pactar".

Sobre la remodelación de La Romareda, dice que no tiene que costar un euro a los zaragozanos. "Creo que se tiene que pagar con los aprovechamientos urbanísticos del PGOU y que se aprobaron en la época del PSOE y CHA".