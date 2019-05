Giménez: "Parece que estoy fuera y no es así"

El Almería aún no ha terminado la temporada. En los últimos días se ha hablado de todo menos de fútbol y Álvaro Giménez, máximo goleador de la categoría (18), no ha terminado de rematar la faena. La marcha de Fran Fernández y la confección de un nuevo proyecto deportivo marcan la actualidad rojiblanca, aunque la plantilla, y en especial el delantero ilicitano, tienen el objetivo de marcharse de vacaciones con una alegría.

Álvaro es el delantero de moda en Segunda. Todo lo que toca va dentro y ha remontado a Quique González y Rubén Castro. Sin embargo, ha hecho sus cuentas y cree que si no marca en las tres últimas jornadas no acabará en lo más alto de la clasificación: “Estoy yendo con mucho cuidado con las tarjetas. No me gustaría perderme ninguna de las tres jornadas, pero es cierto que hoy en día te amonestan cuando menos lo esperas. Necesitaré más goles para ser el Pichichi, porque vienen Quique y Castro. Quien más posibilidades tiene soy yo”.

Balance

Sin opciones de Play Off, llega el momento de analizar la campaña liguera. El Almería siempre se quedó a las puertas de la sexta plaza, pero no llegó a entrar. Preguntado sobre los motivos de quedar fuera de la lucha por el ascenso, el goleador respondió claramente: “Quizá nos faltó creérnoslo más. El Almería pasó unos años complicados y por eso a lo mejor no se creía tanto en el Play Off. También perdimos partidos clave y la fortuna no nos acompañó algunas veces”. Pero no jugar el Play Off no empaña una temporada en la que, según Giménez, Almería ha vuelto a creer en su equipo y a soñar después de tanto sufrimiento: “Hemos hecho disfrutar a Almería y su afición, me quedo con eso”.

El futuro

Marcar 18 goles -hasta la fecha-, y tener solo un año más de contrato en el Almería, abren de par en par las puertas de Primera a Álvaro Giménez. Pocos apuestan por la continuidad del ilicitano en el nuevo proyecto rojiblanco, aunque él quiere disfrutar el momento: “Se está dando por hecho que estoy fuera ya del Almería y no es así. Nos quedan tres partidos de Liga y soy feliz en este equipo, aunque es cierto que no se sabe lo que puede pasar en un futuro. Nada más”.

El proyecto

Comenzará una nueva etapa sin Fran Fernández en el banquillo y sin algunos jugadores importantes de la actual campaña. Álvaro Giménez no duda de las capacidades del club y cree en un Almería que seguirá creciendo esté o no en la plantilla: “Seguro que va a hacer un proyecto ilusionante, como el de este año. Poca gente esperaba esta gran temporada, luchando por el Play Off, así que se seguirá trabajando igual con unos jugadores u otros”.

Las claves

El Almería sabe que terminar con un buen sabor de boca la Liga ensalzará todavía más su labor. Seguro que Giménez no baja los brazos ni se deja llevar, porque en el mejor año de su carrera deportiva quiere ser el Pichichi de la competición. Un premio que compartirá con el vestuario: “La clave es la unión, el buen rollo del vestuario, junto con la calidad de los futbolistas. Un club y un técnico te dan confianza y es fundamental en el éxito”.

Se enteró el mismo lunes de la marcha de Fran a final de campaña. Espera una despedida a la altura por parte de los aficionados y seguir pensando en un Almería valiente en el futuro: “Si el míster ha tomado la decisión de no continuar es por unos motivos. No se tiene que ir más allá. El club encontrará un técnico con la misma ilusión y se hará un buen año”. Álvaro quiere el Pichichi y sigue peleando.