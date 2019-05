Ibán Andrés: "El Almería no se va a desmoronar"

En una semana que viene marcada por la marcha de Fran Fernández a final de temporada, el Almería no puede parar y sigue preparando el próximo campeonato para tratar de dar continuidad, en la medida de lo posible, a su proyecto deportivo. Miguel Ángel Corona no pudo asistir a la rueda de prensa de renovación de René Román y Fernando Martínez al encontrarse de reuniones con futbolistas y agentes fuera de Almería. Tomó la palabra el secretario técnico, Ibán Andrés, quien dio más detalles sobre el estado de la plantilla. Resaltó que en estos momentos no hay ninguna oferta encima de la mesa por futbolistas que pertenezcan al club: "En cualquier equipo modesto a nivel económico como nosotros, y tras una buena temporada, es normal que los jugadores estén en el mercado, como pasa en Elche y en otros equipos. Es normal en el fútbol. Se habla y se especula mucho, pero en estos momentos ningún club se ha puesto en contacto con nosotros. Los jugadores tienen sus cláusulas, por eso estamos muy tranquilos".

Lo que no entiende Ibán Andrés, un hombre que ha vivido en los banquillos y en los despachos, es el ambiente de crispación y pesimismo que ha "instalado" en el ambiente. De hecho, considera que el Almería no se va a debilitar si se marchan jugadores importantes, porque hay también recambios en cartera: "No hemos parado de trabajar desde el principio de la temporada. Nuestro trabajo se está desarrollando con total normalidad y más viendo la temporada exitosa del equipo. No creo que esto se vaya a desmoronar, porque ha sido un éxito de todos, y resalto esto, de todos. Noto un clima de pesimismo, casi peor que el año pasado cuando nos salvamos milagrosamente. Es lo que no entiendo después de una campaña exitosa".

Respecto a la contratación del recambio de Fran Fernández, el secretario técnico quiere que sea "lo antes posible. Como hicimos con Fran, queremos ir de la mano en algunas contrataciones, ya que es el entrenador el que los pone o no, además de los gustos que tenga. Siempre tenemos que tener en cuenta el punto de vista del técnico".